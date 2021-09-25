我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

紐約童小苓劇坊 26日搬演遊龍戲鳳+武家坡

記者張晨／紐約報導
紐約童小苓劇坊疫情後首次舞台演出，26日登場法拉盛市政廳，童小苓(左)與搭檔高進(右)演繹「武家坡」選段。(記者張晨／攝影)
紐約童小苓劇坊疫情後首次舞台演出，26日登場法拉盛市政廳，童小苓(左)與搭檔高進(右)演繹「武家坡」選段。(記者張晨／攝影)

紐約童小苓劇坊攜手美華藝術協會456畫廊於日前召開記者會，宣布將在26日(周日)下午1時在法拉盛市政廳舉辦疫情後的首場面對面演出，把「遊龍戲鳳」和「武家坡」兩出經典戲目帶給紐約戲迷。

童小苓表示，受疫情影響，一年半來劇院的多場演出都被取消，京劇這種舞台藝術也不得不轉到線上，「雖然這種形式對我們來說是一個挑戰，但是靠團隊的努力，線上演出依然得到了不錯的效果和反響，尤其是網路平台讓我們和世界接上了軌，身在中國的觀眾也可以加入我們。」

京劇演員楊玲表示，感謝有了疫苗，劇場終於開放，此次將為觀眾獻上京劇「遊龍戲鳳」和「武家坡」，希望讓久違的觀眾欣賞經典的傳統老戲，「也讓我們演員和觀眾一起慶祝我們戰勝了疫情，繼續我們健康美好的人生。」

童小苓表示，劇坊從2005年成立至今已經16年，團隊在繼承和不斷推廣童派藝術上從未放棄，讓京劇在紐約舞台上閃耀；紐約的戲迷也在這些年中給予劇坊巨大的支持和鼓勵，在此表示衷心感謝，期望再次在劇場再和他們相見。

「遊龍戲鳳」講述了正德帝私遊大同，過李龍酒店，見李龍之妹李鳳姐美，乃加調戲，後實告以皇帝身分，封李鳳姐為妃；著名京劇大師梅蘭芳先生和女老生海上冬皇孟小冬曾合演此劇目。

「武家坡」則講述了出身高貴門第的妻子王寶釧獨居破瓦寒窯18年，在困頓中寫下血書，托鴻雁寄往西涼。薛平貴得信，告別代戰公主，急返長安，在武家坡前遇見王寶釧；夫妻分離18年容顏難辨，幾經波折才敢相認的故事。

演出在26日下午1時在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)進行，如有其他問題，可發郵件至：[email protected]詢問。

京劇 紐約 疫情

上一則

福壽老人中心 28日免費為民眾施打流感疫苗

下一則

商改區聯合顧雅明送書包 帶旺戶外淘寶市場

延伸閱讀

白思豪承諾解決法拉盛擺攤潮

白思豪承諾解決法拉盛擺攤潮
州參議會少數黨領袖 反對關閉雷克島

州參議會少數黨領袖 反對關閉雷克島
陳屍法拉盛情婦家 華男頭中槍…警判定凶殺

陳屍法拉盛情婦家 華男頭中槍…警判定凶殺
紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺
法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

法拉盛華女長島涉非法按摩被捕控罪

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏