紐約童小苓劇坊 26日搬演遊龍戲鳳+武家坡

紐約童小苓劇坊疫情後首次舞台演出，26日登場法拉盛市政廳，童小苓(左)與搭檔高進(右)演繹「武家坡」選段。(記者張晨／攝影)

紐約 童小苓劇坊攜手美華藝術協會456畫廊於日前召開記者會，宣布將在26日(周日)下午1時在法拉盛市政廳舉辦疫情 後的首場面對面演出，把「遊龍戲鳳」和「武家坡」兩出經典戲目帶給紐約戲迷。

童小苓表示，受疫情影響，一年半來劇院的多場演出都被取消，京劇 這種舞台藝術也不得不轉到線上，「雖然這種形式對我們來說是一個挑戰，但是靠團隊的努力，線上演出依然得到了不錯的效果和反響，尤其是網路平台讓我們和世界接上了軌，身在中國的觀眾也可以加入我們。」

京劇演員楊玲表示，感謝有了疫苗，劇場終於開放，此次將為觀眾獻上京劇「遊龍戲鳳」和「武家坡」，希望讓久違的觀眾欣賞經典的傳統老戲，「也讓我們演員和觀眾一起慶祝我們戰勝了疫情，繼續我們健康美好的人生。」

童小苓表示，劇坊從2005年成立至今已經16年，團隊在繼承和不斷推廣童派藝術上從未放棄，讓京劇在紐約舞台上閃耀；紐約的戲迷也在這些年中給予劇坊巨大的支持和鼓勵，在此表示衷心感謝，期望再次在劇場再和他們相見。

「遊龍戲鳳」講述了正德帝私遊大同，過李龍酒店，見李龍之妹李鳳姐美，乃加調戲，後實告以皇帝身分，封李鳳姐為妃；著名京劇大師梅蘭芳先生和女老生海上冬皇孟小冬曾合演此劇目。

「武家坡」則講述了出身高貴門第的妻子王寶釧獨居破瓦寒窯18年，在困頓中寫下血書，托鴻雁寄往西涼。薛平貴得信，告別代戰公主，急返長安，在武家坡前遇見王寶釧；夫妻分離18年容顏難辨，幾經波折才敢相認的故事。

演出在26日下午1時在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)進行，如有其他問題，可發郵件至：[email protected]詢問。