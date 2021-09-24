布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善

多名民選官員23日在York地鐵站外召開記者會，要求MTA改善出入口壅堵狀況。(記者顏潔恩/攝影)

多名布碌崙(布魯克林)民選官員23日在登波(Dumbo)York街地鐵站 外舉行記者會，指出該地鐵站僅有一個出入口，長期處於壅堵狀態、且無電梯設置；他們也表示，大都會 運輸署(MTA )數個月前就該交出一項研究報告，以制定改善該地鐵環境的方案，但至今未有消息，敦促MTA立即採取行動。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、市議員列文(Stephen Levin)及部分通勤客當天聚集在地鐵站入口，表示MTA是時候關注該地鐵站長期存在的問題，例如高峰時期出入口人潮壅堵、無電梯服務可引發的安全問題等，特別是對殘障人士、長者、使用手推車的家長不友好。

卡范納表示，隨著當地更多住宅樓施工完畢，而旅客也逐漸回歸，地鐵的使用量增加，若不著手解決只會帶來更壅堵的狀況。

他說，MTA在3月舉行的公聽會上答應，6月30日前會交上一份研究報告，看是否適合在地鐵站建造第二個出入口或提出其他改善等，但直到現在都沒有下文；若第二出口行不通，那也要謀議其他方案，畢竟這已是困擾當地居民多年的問題，MTA不能再推脫責任。

文雅麗則說，該地鐵站只有一個樓梯通往出入口，月台上總是擠滿人，且過去十年間使用該地鐵站的通勤客增加數倍；在高峰時段時就會出現安全隱患，一不小心造成人員傷亡，MTA應對通勤客負責，為他們打造一個每時每刻都安全的地鐵站。

列文表示，這並非首次督促MTA針對該地鐵站採取措施，但多年來都沒有實質行動，他認為當下最重要的是MTA釋出這項報告，才能作下一步動作。