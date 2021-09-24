華埠華裔軍人忠烈坊 市議會通過列地標

華裔軍人忠烈坊列為地標一案，23日在市議會投票通過。(記者顏嘉瑩/攝影)

位於曼哈頓華埠劉錦方場(又名且林士果)的華裔 軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)列為地標一案，23日在市議會投票通過，等待市長簽署通過後，將成為紐約市 首個專門紀念華裔歷史和文化的重要地標。

當天會上，該案以43票全數通過，贊成將忠烈坊設為地標；市議員陳倩雯表示，該忠烈坊代表著亞裔美國 人在第二次世界大戰中的犧牲，而建築設計師李錦沛(Lee Gum Poy)也是在華埠勿街(Mott St.)出生，設立成地標後將獨具特殊意義。

華裔軍人忠烈坊為紀念美國華裔軍人的貢獻，自1962年豎立至今已近60年，當初為已故前華裔美國退伍軍人會董事長伍覺良，花了長達六年時間向市府申請，才最終得以準許修建，建牌坊的經費從社區募款，得到申請許可到正式完工又歷經三年。

修建牌坊期間，因為地基下埋著巨型水管渠道，若牌坊重量太重，恐會影響地基，最後只能將原定的四柱三間雙簷的設計簡化成目前看到的兩柱一間單一匾額無簷設計。

伍覺良生前接受本報採訪時曾表示，忠烈坊除了紀念劉錦等為國捐軀的軍人，更希望藉該牌坊凝聚華社力量，成為華人的精神支柱。

華裔軍人忠烈坊高19呎，結合了傳統中國設計元素及現代化建築設計，碑上用中英文寫下紀念戰亡的美國華裔士兵的語句。

在市議會投票通過後，該案將由市長簽署後通過，正式列入紐約市地標。