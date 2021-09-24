紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Catskill Mountain Railroad臉書)

秋天的腳步隨著中秋節的過去而逐漸到來，每年秋季限定的「秋葉列車」(fall foliage train)也蓄勢待發，帶著民眾搭乘火車，步上通往上州的漫漫鐵路，沿途欣賞秋天樹葉變色、寧靜寫意的美妙心靈之旅。

進入秋天之後，在夏天常綠的上百種樹木逐漸變色，形成綠、黃、橘、紅、紫的各種顏色，搭配著山景、河景交織出一片優美的景象，而欣賞秋葉有許多不同方式，最普遍的就是直接開著私家車，到鄰近的山上欣賞的樹葉。

在紐約有推出季節限定的秋葉列車，民眾不需開車，就能坐在列車裡，放鬆的欣賞美麗的風景。各條路線在每年開始售票後，就受到民眾的歡迎、上網搶訂，有興趣者應盡早規畫，以免向隅。

阿迪隆達克風景區鐵路(Adirondack Scenic Railroad)

秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

搭乘火車欣賞秋葉、玩賞秋天的方式相當受到歡迎。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

位於紐約州北部的阿迪隆達克州立公園 (Adirondack State Park)，是每年紐約賞楓的主要景點之一，距離紐約市 約有四小時車程，州立公園內有森林、群山以及上千個湖泊，美景如畫。

該條鐵路從優地加(Utica)至離阿迪隆達克知名小鎮景點「Old Forge」只有一哩的珊德拉(Thendara)，火車沿途經過森林、河流和小溪，來回約五個小時；該條路線也提供全長九小時的選擇，民眾可以盡情享受小鎮風光、享受各種戶外活動，參觀當地的商店和餐館，再乘著火車返回優地加，適合所有年齡層的人。

值得一提的是，阿迪隆達克風景區鐵路在購票時分為四種車廂，分別是標準車廂(coach class)、頭等艙(first class)、豪華頭等艙(premiere class)和鑽石艙(diamond class)等選擇；其中豪華頭等艙和鑽石艙的選項，車頂為圓頂設計，坐在車廂裡外面景觀一覽無疑，相當受到民眾歡迎。

該條路線從即日起至10月17日(周日)出發，更多詳情及購票可至https://www.adirondackrr.com/查詢。

阿凱德和阿提卡鐵路(Arcade & Attica Railroad)

為了方便年長者出遊賞景，阿凱德和阿提卡鐵路特別保留日期，給年長者搭乘。(取自Arcade & Attica Railroad臉書)

從上州阿凱德(Arcade)出發的秋葉列車，將帶領著民眾搭乘兩小時20分鐘的火車，沿著水牛城(Buffalo)周邊的歷史和風景區，穿越紐約上州 西部。火車從市區出發之後，將在附近的火車站停靠40分鐘，乘客可以趁這段時間，下車拍照、短暫的逛逛，現場也有自助遊的推薦資訊和各項優惠，適合各種年齡層的民眾。

為了方便更多年長者出遊，該條鐵路在10月期間，特別保留兩個周三，開放給65歲以上的年長者搭乘；一般列車則在周六、周日兩天發車；雖然車上沒有特別豪華的規畫，但該條火車路線票價相當親民，從19至22元不等，花少少的錢，就能夠不費吹灰之力賞秋葉，非常划算。

該條秋葉列車的開車時間，為10月2日(周六)至17日的周末，上午11時和下午2時出發；僅限年長者的列車則在10月6日、13日兩個周三的下午1時出發；更多資訊及購票在https://www.aarailroad.com/train-rides/fall-foliage/。

卡茨基爾山鐵路(Catskill Mountain Railroad)

搭乘「南瓜特快車」者可以帶一顆南瓜回家。(取自Catskill Mountain Railroad臉書)

離紐約市僅有兩個多小時的車程，卡茨基爾山鐵路有「秋天冒險列車」和「南瓜特快車」兩種選項。(取自Catskill Mountain Railroad臉書)

如果住在紐約市，但時間有限的話，也可以選擇離紐約市只有兩個多小時的卡茨基爾山鐵路的「秋天冒險列車」(Fall Adventure Trains)；該列車整個行程約1小時15分鐘，從卡茨基爾金斯頓廣場(Kingston Plaza)的威斯布魯克站(Westbrook)出發，穿過平原後返回，沿途可欣賞卡茨基爾的美景。

另外秋天還推出「南瓜特快車」(Pumpkin Express)，除了賞秋葉，民眾還可以抱一顆喜歡的南瓜，將秋天的氣息帶回家裡。

由於目前疫情仍在持續，該秋葉列車僅提供半開放式的火車載客，並限制每輛車的乘客數為92人，以保持通風，不過這也代表著乘客與大自然的距離更加靠近，即便坐在車廂裡，也可以一邊吹著秋天涼爽的風，一邊看著戶外美景、享受從頭頂透進來的陽光。

卡茨基爾山鐵路的票價為10至16元不等，南瓜特快車票價為14至20元；運行時間從本月25日(周六)至10月31日(周日)，時間表及更多資訊在https://bit.ly/2XA46qe。

另外州府也提供全州即時秋葉狀況，民眾可上網參考：https://www.iloveny.com/things-to-do/fall/foliage-report/。