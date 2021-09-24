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周末好去處╱滑輪溜冰夜、布碌崙免費家庭日 親子同遊

記者顏嘉瑩整理

滑輪溜冰夜

24日(周五)晚在布朗士區的威廉斯橋橢圓公園(Williamsbridge Oval Park)，將舉辦免費滑輪溜冰活動，在涼爽的夜晚一邊聽現場音樂表演，一邊在戶外享受滑輪溜冰的樂趣。現場將會提供數量有限的滑輪溜冰鞋，民眾只需要攜帶乾淨的襪子即可，同時也歡迎參加者攜帶自己的滑輪溜冰鞋，到現場同歡。活動時間分為兩時段，第一階段為下午4時至5時30分、成人時段為晚上6時至7時30分。詳情及預約請上網頁https://bit.ly/3zvobLF

史泰登博物館昆蟲巡禮

史泰登博物館(Staten Island Museum)訂於25日(周六)，在史泰登島的Freshkills公園舉辦昆蟲巡禮，與博物館的自然科學家還有公園生物學家，一起在公園裡尋找昆蟲，並學習有關的知識。參加者將可以用捕蟲網抓蟲，並近距離觀察昆蟲型態還有其生態環境，適合各個年齡層的人參加。主辦方要求參加者應戴帽子，同時活動期間可能會將鞋子弄濕或沾滿泥巴，需穿著好走的鞋子。參加者也可帶水壺、零食和防曬乳。活動在25日早10時至中午12時，地址和詳情在網頁https://on.nyc.gov/2XFze8c

布碌崙免費家庭日

布碌崙(布魯克林)4街訂於25日(周六)封街舉行免費家庭日，提供各種家庭活動，讓民眾參與。現場將會有一座大型的攀岩牆，讓參加者安全體驗攀岩，另外還有投籃比賽、巨大吹泡泡、人體彩繪，還有各式美味的點心零食等，適合一家大小共同參與。活動時間為25日上午11時至下午4時、不需預約，地點在布碌崙3街336號J.J. Byrne遊樂場外的老石房(Old Stone House)外。更多資訊在網頁https://on.nyc.gov/3zuyFuw

環境教育中心慶生

為慶祝布碌崙(布魯克林)大橋公園內的環境教育中心(Environmental Education Center)重開並迎來六周年，25日(周六)將舉辦特別的慶生及戶外活動，並開放給公眾參加。在當天，環境教育中心也會開放供民眾免費參觀，裡面將有特殊教育展以及各種動物的展出。戶外活動則有手工藝、社區環保藝術項目、照相亭、免費禮物以及尋寶遊戲等。布碌崙公共圖書館會在下午2時30分，為活動現場帶來以自然為主題的故事。當日的活動時間為下午1時至5時，地址在Plymouth街99號。更多資訊在網頁https://on.nyc.gov/2VY62YW

布碌崙 教育 博物館

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