亞當斯將徵用廢棄酒店 改建遊民所

亞當斯(中)在布碌崙日落公園一個廢棄酒店前宣布，將利用這些廢棄酒店，改建成支援性住房。（亞當斯辦公室提供）

極有可能接任紐約市 長的布碌崙(布魯克林)區長、民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)21日指出，上任後計畫徵用被棄用的酒店，改造成為支援性住房(Supportive Housing)，用來解決紐約市住宅短缺和遊民收容所問題。

亞當斯日前在布碌崙日落公園一家門口被木板密封的廢棄了的鳳凰酒店(Phoenix Hotel)前宣布了該項計畫，他表示紐約市過去因疫情遭遇衝擊，但也給了市府一個難能可貴的機會，去解決住房短缺問題。

他認為徵用廢棄酒店能一石二鳥，一方面解決疫情期間因旅遊業大受影響紛紛倒閉的酒店，又能解決住房短缺和遊民收容所問題，但這一計畫將主要集中在曼哈頓以外區域推行，因為這是大部分被棄用酒店的所在區域。

紐約酒店協會(Hotel Association of New York City)主席潘達波尼(Vijay Pandapani)表示，目前全市超過20%酒店已關閉，截止8月全市共160家酒店倒閉，其中至少50家將永久關閉，總共約有2萬5000個房間；與此同時全市遊民問題愈演愈烈，大量精神疾病患者流落街頭。

亞當斯還表示，計畫將警察部門領導權分成兩部分，也明確表示反對此前提出的將學校安全職責從紐約市警總局撤走、歸至教育局 的計畫；並計畫更換衛生局長和教育局長，他稱不滿意目前衛生局的工作，認為應該更改思維去改善城市面臨的健康問題，「我們沒有一個健康護理系統，只有一個疾病護理系統，我們一直都是等到人們生病再想如何治療這種疾病，而非更好的提前預防。」