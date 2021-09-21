抗疫醫生劉廣東棲身地下室 遭洪災摧毀

劉廣東的地下室被艾妲颶風淹毀。（劉廣東提供）

自去年新冠疫情 爆發時就奮戰在抗疫前線的華人醫生劉廣東，很欣慰看到曾經被稱為「全國疫情震中的震中」的艾姆赫斯特醫院，如今重新恢復往日的寧靜；他為保護家人而從疫情迄今就自我隔離在家中地下室，無奈艾妲 (Ida)颶風洪水 將地下室毀於一旦。

「現在收治16位新冠病人，多數都沒接種疫苗，相比去年最嚴重時，真是好太多了。」回憶起疫情高峰時的景象，從醫超過30年的劉廣東仍心有餘悸。他是艾姆赫斯特醫院呼吸科醫生，帶領團隊在新冠抗疫中拚盡了全力，「去年4月共死亡430人，眼睜睜看著一位位往生，被送往醫院後面停放的三輛大卡車，夜晚伴隨著閃爍的路燈，那種內心難以形容的悲傷，我現在都還記得。」

劉廣東為家人健康，從疫情開始後就一直自我隔離居住在家中地下室。（本報檔案照）

據劉廣東回憶，疫情最嚴重時，整個艾姆赫斯特醫院都改為收治新冠病人，除了保留新生兒產房以外，連精神科和急診室，都全部用於診治新冠患者，「當時全院550個床位全都是新冠病人，多虧新聞報導讓社會知道我們的情況，聯邦政府和各界社團送來呼吸器救援，否則當時的情況只憑醫院物資真的很難應對。」

隨著新冠疫情逐漸趨緩，劉廣東的很多醫護同事都選擇退休，「大家確實是被新冠嚇到了，稍微年長的老同事都在今年離職了，我想自己就再堅持一下吧。」

而這份選擇卻不得不付出而外的犧牲，為了保護家人的安全，劉廣東自疫情開始就自我隔離住在家中地下室，「一方面想堅持完成工作，另一方面也不希望影響到家人的健康，所以就一直住在地下室，中間政府也有提供過兩個月的免費隔離酒店。」

劉廣東的地下室被艾妲颶風淹毀。（劉廣東提供）

但艾妲颶風將他所居住的地下室毀於一旦，「新冠以來，我已經完全移居到地下室生活，裡面有我所有的醫務資料、書籍、制服，現在都被水淹毀了。」面對此景，劉冠東並沒有多糾結于自己的損失，只是很擔憂未來若是再遭逢此天災，市政基建的修繕是否能防止洪水的破壞再次發生。