我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

抗疫醫生劉廣東棲身地下室 遭洪災摧毀

記者張心／紐約報導
劉廣東的地下室被艾妲颶風淹毀。（劉廣東提供）
劉廣東的地下室被艾妲颶風淹毀。（劉廣東提供）

自去年新冠疫情爆發時就奮戰在抗疫前線的華人醫生劉廣東，很欣慰看到曾經被稱為「全國疫情震中的震中」的艾姆赫斯特醫院，如今重新恢復往日的寧靜；他為保護家人而從疫情迄今就自我隔離在家中地下室，無奈艾妲(Ida)颶風洪水將地下室毀於一旦。

「現在收治16位新冠病人，多數都沒接種疫苗，相比去年最嚴重時，真是好太多了。」回憶起疫情高峰時的景象，從醫超過30年的劉廣東仍心有餘悸。他是艾姆赫斯特醫院呼吸科醫生，帶領團隊在新冠抗疫中拚盡了全力，「去年4月共死亡430人，眼睜睜看著一位位往生，被送往醫院後面停放的三輛大卡車，夜晚伴隨著閃爍的路燈，那種內心難以形容的悲傷，我現在都還記得。」

劉廣東為家人健康，從疫情開始後就一直自我隔離居住在家中地下室。（本報檔案照）
劉廣東為家人健康，從疫情開始後就一直自我隔離居住在家中地下室。（本報檔案照）

據劉廣東回憶，疫情最嚴重時，整個艾姆赫斯特醫院都改為收治新冠病人，除了保留新生兒產房以外，連精神科和急診室，都全部用於診治新冠患者，「當時全院550個床位全都是新冠病人，多虧新聞報導讓社會知道我們的情況，聯邦政府和各界社團送來呼吸器救援，否則當時的情況只憑醫院物資真的很難應對。」

隨著新冠疫情逐漸趨緩，劉廣東的很多醫護同事都選擇退休，「大家確實是被新冠嚇到了，稍微年長的老同事都在今年離職了，我想自己就再堅持一下吧。」

而這份選擇卻不得不付出而外的犧牲，為了保護家人的安全，劉廣東自疫情開始就自我隔離住在家中地下室，「一方面想堅持完成工作，另一方面也不希望影響到家人的健康，所以就一直住在地下室，中間政府也有提供過兩個月的免費隔離酒店。」

劉廣東的地下室被艾妲颶風淹毀。（劉廣東提供）
劉廣東的地下室被艾妲颶風淹毀。（劉廣東提供）

但艾妲颶風將他所居住的地下室毀於一旦，「新冠以來，我已經完全移居到地下室生活，裡面有我所有的醫務資料、書籍、制服，現在都被水淹毀了。」面對此景，劉冠東並沒有多糾結于自己的損失，只是很擔憂未來若是再遭逢此天災，市政基建的修繕是否能防止洪水的破壞再次發生。

疫情 洪水 艾妲

上一則

入境禁令將取消 華人盼通航 與家人團聚

下一則

高中教學樓摩肩接踵 家長斥罔顧人命

延伸閱讀

皇后區夜市 為艾妲颶風災民募捐

皇后區夜市 為艾妲颶風災民募捐
高接種率、口罩令抗疫 加州從全美重災區變模範州

高接種率、口罩令抗疫 加州從全美重災區變模範州
反罷免成功 紐森抗疫保命助保住江山

反罷免成功 紐森抗疫保命助保住江山
加州罷免選舉 共和黨再控舞弊 抗疫幫了紐森

加州罷免選舉 共和黨再控舞弊 抗疫幫了紐森
9.14聯合國大會前 拜登將宣布抗疫新措施

9.14聯合國大會前 拜登將宣布抗疫新措施

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
皇后區26歲華男血床單裹尸，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地