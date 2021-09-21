皇后區國際電影節表彰艾姆赫斯特醫院

皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員捐款8000元。(記者張心／攝影)

第11屆皇后區 國際電影 節(Queens World Film Festival)將「年度皇后區精神獎」(Spirit of Queens Award)，授予艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員，同時捐款8000元，感謝他們在新冠疫情 中對社會大眾的無私付出。

電影節執行董事卡托(Katha Cato)表示，該電影節每年都會向表現出卓越領導力的電影人或社區成員頒發「皇后精神獎」，今年電影節的主題是「希望：治癒人心和促進平權」(HOPE: Healing Opportunities Promote Equity)，戰鬥在抗疫一線的艾姆赫斯特醫院的醫護人員所展現的精神，就是本屆電影節主題的最好彰顯。

自2020年3月新冠疫情在紐約爆發以來，艾姆赫斯特醫院被稱為「全國疫情震央中的震央」，截至4月疫苗大規模普及前，該院共治癒了5萬4000多名新冠患者，進行380萬次新冠檢測，施打26萬劑新冠疫苗。

皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員捐款8000元。(記者張心／攝影)

「很感動看到現在一切都已經好轉，新冠患者住院人數急劇下降，去年最嚴重的時候一天有近500人住院，現在一天大概有10至15位。」艾姆赫斯特醫院營養部主任黃瑞宏(Jey Hwang)表示，能安然無恙地站在這裡慶祝實屬不易，醫院有幾位為新冠病患送物資的同事，在疫情最嚴重時去世，自己也曾在抗疫前線連續工作46天。

「每每想到新冠死者的遺體經自己辦公室門前送往停屍房，我就淚流滿面，那種體驗終身難忘。我建議人們都能接種疫苗，也希望大家能對前線醫護人員多些支持和鼓勵。」黃瑞宏說。

本屆皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院捐款8000元，並贈送該醫院6000名員工電影節的全場通行證，憑此證可無限觀看電影節放映的198部電影；電影節線上平台FilmFesivalFlix.com也向全體醫護人員，提供所有電影節放映電影的線上免費觀看權限。

「感謝皇后區國際電影節舉辦這樣的表彰活動，也很感謝其他社會團體對我們的捐贈，讓我們感到所有醫護人員的付出都有被社會認可。」黃瑞宏表示，台灣佛光山曾在去年3月疫情剛爆發時，為艾姆赫斯特醫院捐獻9000個口罩，台大校友會和愛心基金會捐贈3萬元，「這些社會團體也默默地給予了我們前線醫護人員很多幫助，他們的愛心給予我們前行的動力。」