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皇后區國際電影節表彰艾姆赫斯特醫院

記者張心／紐約報導
皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員捐款8000元。(記者張心／攝影)
皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員捐款8000元。(記者張心／攝影)

第11屆皇后區國際電影節(Queens World Film Festival)將「年度皇后區精神獎」(Spirit of Queens Award)，授予艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員，同時捐款8000元，感謝他們在新冠疫情中對社會大眾的無私付出。

電影節執行董事卡托(Katha Cato)表示，該電影節每年都會向表現出卓越領導力的電影人或社區成員頒發「皇后精神獎」，今年電影節的主題是「希望：治癒人心和促進平權」(HOPE: Healing Opportunities Promote Equity)，戰鬥在抗疫一線的艾姆赫斯特醫院的醫護人員所展現的精神，就是本屆電影節主題的最好彰顯。

自2020年3月新冠疫情在紐約爆發以來，艾姆赫斯特醫院被稱為「全國疫情震央中的震央」，截至4月疫苗大規模普及前，該院共治癒了5萬4000多名新冠患者，進行380萬次新冠檢測，施打26萬劑新冠疫苗。

皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員捐款8000元。(記者張心／...
皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院的抗疫醫護人員捐款8000元。(記者張心／攝影)

「很感動看到現在一切都已經好轉，新冠患者住院人數急劇下降，去年最嚴重的時候一天有近500人住院，現在一天大概有10至15位。」艾姆赫斯特醫院營養部主任黃瑞宏(Jey Hwang)表示，能安然無恙地站在這裡慶祝實屬不易，醫院有幾位為新冠病患送物資的同事，在疫情最嚴重時去世，自己也曾在抗疫前線連續工作46天。

「每每想到新冠死者的遺體經自己辦公室門前送往停屍房，我就淚流滿面，那種體驗終身難忘。我建議人們都能接種疫苗，也希望大家能對前線醫護人員多些支持和鼓勵。」黃瑞宏說。

本屆皇后區國際電影節主辦方向艾姆赫斯特醫院捐款8000元，並贈送該醫院6000名員工電影節的全場通行證，憑此證可無限觀看電影節放映的198部電影；電影節線上平台FilmFesivalFlix.com也向全體醫護人員，提供所有電影節放映電影的線上免費觀看權限。

「感謝皇后區國際電影節舉辦這樣的表彰活動，也很感謝其他社會團體對我們的捐贈，讓我們感到所有醫護人員的付出都有被社會認可。」黃瑞宏表示，台灣佛光山曾在去年3月疫情剛爆發時，為艾姆赫斯特醫院捐獻9000個口罩，台大校友會和愛心基金會捐贈3萬元，「這些社會團體也默默地給予了我們前線醫護人員很多幫助，他們的愛心給予我們前行的動力。」

參與表彰儀式的艾姆赫斯特醫院抗疫醫護人員和皇后區國際電影節主辦方。(記者張心／攝...
參與表彰儀式的艾姆赫斯特醫院抗疫醫護人員和皇后區國際電影節主辦方。(記者張心／攝影)

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