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全市增建電動車充電站 華人不滿忽略法拉盛

記者張心／紐約報導
市民正在使用沿路建造的電動車充電站。(取自充電器製造商FLO臉書專頁)
市民正在使用沿路建造的電動車充電站。(取自充電器製造商FLO臉書專頁)

紐約市府日前宣布在全市設立120個電動車充電站，預計10月投入使用，但皇后區華人聚居的法拉盛並不在列，不少華人電動車車主表示不滿，市交通局(DOT)承諾會在未來加強在法拉盛社區充電站建設。

面對日益增多的電動車，也為了鼓勵市民選擇環保電車，市交通局決定與聯合愛迪生電力公司(Con Edison)及充電器製造商FLO合作，在紐約市五大行政區中選取23個社區，建造沿路電動車充電站，並承諾會在今年10月投入使用。

皇后區的阿斯托利亞(Astoria)、傑克森高地(Jackson Heights)和勞瑞爾頓(Laurelton)將設點，而人數眾多的少數族裔聚集區，譬如法拉盛和牙買加(jamaica)都不在首批之列。

「當得知市政府即將創建120個電動車充電站，但紐約兩個最大的有色人種移民社區和商業中心——法拉盛和牙買加卻不在這個公共資助項目之中，我們感到非常失望。」大法拉盛商會(The Greater Flushing Chamber of Commerce)發推特表示不滿。

近年來華人電動車車主越來越多，走在法拉盛街頭經常能看到特斯拉駛過。紐約市雄偉賽車(Majestic Autosport)老闆Ken說，來他車店貼膜改色的特斯拉車急劇增加，相比於前些年只有少數年長男性顧客開特斯拉以外，最近特斯拉華人年輕車主越來越多，「這和特斯拉車型增加，價格更多樣，電動車安全性更高有關。」

居住在皇后區雷哥公園(Rego Park)特斯拉Model Y車主張一閩表示，如果能在華人社區設立更多的充電站當然是好事，據他所知，很多華裔年輕人對入手電動車有顧慮就是考慮到充電不便，「因為我家裡有安裝充電樁，附近也有兩個特斯拉的超級充電站(Supercharger)，所以使用電動車並沒有什麼問題。但年輕人多是租房，只能選擇街邊停車，沒有辦法在自家安置充電樁，這對於『養』電動車來講非常困難。電動車想要打開年輕人市場，必須要完善充電站版圖，讓人能夠沒有顧慮的長期使用。」

面對質疑，市交通局表示首批 120 個充電站只是初步試點，也是城市電力化轉型的第一步，「我們很高興聽到法拉盛和牙買加的呼籲，期待與這些社區合作並在紐約擴大充電站規模。」

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