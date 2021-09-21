我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

年輕人都想買…專家：後疫情時代 人壽保險不可少

紐約訊
牛理財第七期將幫助民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性。
牛理財第七期將幫助民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性。

9月在全球被定義為「Life Insurance Awareness Month」，也就是「人壽保險宣傳月」，主旨是幫助一般民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性，鼓勵大家更好地了解生命的價值，為了保護自己和摯愛親人而做好準備，並有所擔當。

美國壽險行銷調研協會LIMRA (Life insurance Marketing and Research association）公開研究指出：如果工薪族意外死亡，42%的美國家庭將在六個月內面臨經濟困難，甚至有25%的家庭將在一個月內遭受經濟損失。另一項公開的研究則表明：受到疫情影響，今年已有36%的美國人計畫購買人壽保險，至於千禧一代，有將近48%的人表示將會計畫購買。

「牛理財NEW理財」第七支影片「壽險與遺產規劃」於日前上線，本期節目邀請到對於此議題有著深厚研究及豐富經驗的專家高曉蘭擔任主講人。她不僅持有CLTC長期護理規畫師資格，屢次獲得公司及業界的各項殊榮，共23次榮獲紐約人壽執行委員會和總統委員會獎，同時也擁有「百萬圓桌」協會終身會員及Senior NYLIC的頭銜。高曉蘭將帶領線上觀眾以積極態度去面對這個議題。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu9或掃描本文二維碼(見圖)前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第七期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，本期頭獎為250元的 Amazon電子禮卡，總獎金高達500元！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自加州的Jasmine Li，將獲得250元Amazon電子禮卡一張！完整得獎名單已公布於第六期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於 9月27日（周一）東岸時間晚間7時30分舉辦的正式講座，將會針對本期議題提供更高技術含量的專業內容分享，感興趣的讀者切勿錯過。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021『牛理財NEW理財』微講座系列影片」，以「當下時局財富規畫的掌控策略」、「退休收入的靈活性」、「企業主的商業規畫」、「長期護理計畫講座」、「跨國居民的資產規畫」等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規畫的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規畫師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規畫。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

掃描二維碼，觀賞完整理財講座。
掃描二維碼，觀賞完整理財講座。

美國 保險 YouTube

上一則

布碌崙華社「愛情詐騙」猖獗 警籲警惕

下一則

全市增建電動車充電站 華人不滿忽略法拉盛

延伸閱讀

台灣網紅抗議年輕人沒疫苗打 裸身跳進棒球場腿骨折

台灣網紅抗議年輕人沒疫苗打 裸身跳進棒球場腿骨折
中調查：網路詐騙 30歲以下民眾受害最多

中調查：網路詐騙 30歲以下民眾受害最多
世界日報主辦 中秋舞月光園遊會 續攤同樂

世界日報主辦 中秋舞月光園遊會 續攤同樂
金山灣區居民 盼盡快施打補強針

金山灣區居民 盼盡快施打補強針
9/25第二場麥當勞線上教育研討會前哥大招生官指點迷津

9/25第二場麥當勞線上教育研討會前哥大招生官指點迷津

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
皇后區26歲華男血床單裹尸，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地