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暢遊紐約文藝復興嘉年華 穿越16世紀歐洲

記者顏潔恩／紐約報導
扮裝成中古時期的人拍照留念。(NYRF提供)
扮裝成中古時期的人拍照留念。(NYRF提供)

「紐約文藝復興嘉年華」(NYRF)在距離紐約市不遠的上州迎來第44屆慶典，稱得上是夏秋季節最有趣的活動之一，在這裡所有人都穿越到16世紀伊麗莎白女王時代的英國，可以看見打扮成中古時期的演員，帶來歌舞、魔術和雜技等表演；嘉年華活動包羅萬象、老少皆宜，歡迎民眾也精心打扮一番，穿越時空到這個時代，在娛樂中感受歷史，也讓文藝復興運動再次鼓動起來。

角色扮演是園遊會最大的玩點之一。(NYRF提供)
角色扮演是園遊會最大的玩點之一。(NYRF提供)

魔術武術 表演豐富精彩

公園內場地空間大，且主辦方帶來的活動多樣，一天之內還不一定能全部參與完；其中數個不能錯過的項目包括歌劇、魔術表演、穿著盔甲的騎士武術比賽，觀賞老鷹、貓頭鷹、隼鷹等猛禽表演，當然還有令人心驚膽顫的馬戲團戲劇演出、射箭小遊戲等。

在「特別周」內，主辦方也舉辦額外的活動讓民眾有更升級的體驗，例如報名參加扮裝比賽、與海盜元素相關的主題周等。

火雞腿是園遊會不可錯過的美食。(NYRF提供)
火雞腿是園遊會不可錯過的美食。(NYRF提供)

此外，市集內還有藝術家自製的手工藝品販售，反映當時人文風情的飾品；在食物方面，除有熱狗、薯條等快餐外，最為津津有味的就是好大一隻火雞腿，已成為民眾造訪園遊會必吃的標誌性食物。

嘉年華裡有眾多項目，射箭是其中一個。(NYRF提供)
嘉年華裡有眾多項目，射箭是其中一個。(NYRF提供)

大人小孩活動 量身打造

「博弗戰爭」(Boffer War)劍術、「孩子們的任務」(Kids Quest)都是為四至10歲孩童量身打造的活動，用塑料做成的劍，學習古代的戰鬥技能，完成層層任務，訓練孩子們的膽識；以上的活動必須額外付費，每次活動五元，家長需帶著孩子在Enchanted Forest黃色的帳篷裡預約。

成人可體驗的Pub Crawl酒食文化。(NYRF提供)
成人可體驗的Pub Crawl酒食文化。(NYRF提供)

對部分成人來說，體驗文藝復興時的酒食文化是相當興奮的事，園遊會也因而開啟「Pub Crawl」活動項目，參與的民眾需額外購票55元，與同伴們在酒舖內暢飲聊天玩遊戲；民眾需出示21歲以上身分證才能參加，兒童不允許被帶入活動現場。

角色扮演 中古服裝可租

雖不強制民眾一定要扮裝符合主題的服飾參與，但角色扮演是園遊會最大的玩點之一，為還原當年的氛圍，無論是台上的演員、還是市集的店舖老闆都會裝扮；而看到其他造訪者穿著端莊、落落大方的男女中古服飾，在各個角落擺起姿勢拍照時，或許就會後悔沒有提前準備。

好消息是，嘉年華內會有服飾出租，林林總總、價格不一的款式任人挑選，價格從15元至40元不等；既然都來到現場，有機會的話一定不要錯過這個「從頭到腳」換裝的完整體驗。

時間、地點與交通

「第44屆文藝復興嘉年華」從即日起至10月3日的周六和周日舉行，時間是上午10時至晚7時，地點是上州托克希多公園(Tuxedo Park)，地址是600 State Route 17A Tuxedo Park, NY 10987；需憑票入場，成人票價是29.95元、五至12歲兒童票價為13元、四歲以上幼童免費，而者、軍人則有優惠價25.95元。

民眾可選擇自行駕車前往，從曼哈頓出發約有一小時車程；主辦方也與紐約市Coach USA旗下的Shortline巴士公司合作，民眾可購買包含來回巴士票及入門票的套票，成人票價為56.50元、一至11歲兒童票為27.50元，將從曼哈頓中城航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)出發，直達托克希多公園。更多詳情可瀏覽網頁renfair.com/ny/

購票提醒

主辦方也提醒，過去有不少民眾購買到假票，提醒為安全起見，一定要通過官網購票，才有保證。

文藝復興時代的歌舞表演。(NYRF提供)
文藝復興時代的歌舞表演。(NYRF提供)

紐約市 上州 曼哈頓

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