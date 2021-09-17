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周末好去處╱史特賓日遊行、小義大利迎神節 不同風情

記者顏潔恩整理

「影像村」攝影展

邁入第十個年頭的「影像村」攝影展(Photoville NYC)，订於18日(周六)起回歸紐約市，五區多個角落將展示攝影愛好者的作品，跨越時間的限制，用鏡頭捕抓這個城市的故事；在多地舉行的影展中，布魯克林大橋公園(Brooklyn Bridge Park)的活動最為活躍，除展示大量攝影作品外，還有一系列藝術家談話、工作坊、教育項目、圖片拼圖遊戲等節目，著名美食集市Smorgasburg也將於18日當天來到當地，時間為下午1時至晚9時，地址是布魯克林大橋公園1號碼頭，可瀏覽網站photoville.nyc查詢詳情。

史特賓日遊行

史特賓日遊行(Steuben Parade)已成為德國裔在美國最大的文化慶祝節日，每年的第三個周六，德裔美國人都會在紐約市盛大舉行，參與者將穿著德國民族服裝加入花車遊行，現場還有傳統民間音樂及舞蹈、樂隊表演等；在這一天也有無數個德國品牌啤酒和傳統食品如臘腸等供人品鑒，身在附近的民眾不容錯過，遊行訂於18日(周六)早上9時在曼哈頓聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)出發。

布魯克林美國音樂節

為期兩天的「布魯克林美國音樂節」(Brooklyn Americana Music Festival)，此次特別邀請20名女性藝術家帶來免費現場表演，曲風多樣，從鄉村、藍調、藍草、到爵士音樂等包羅萬象；這些藝術家中有不少富有盛名的創作音樂人，用大量的樂器彈奏出傳統歌曲，是與資深音樂人來場深層交流的好機會；活動開放給所有人，日期是18日至19日(周日)，時間為下午3時到傍晚7時30分，地址是布魯克林大橋公園6號碼頭的Liberty Lawn。

義大利迎神節

曼哈頓小義大利固定在9月第三周展開為期11天的「迎神節」(Feast of San Gennaro)，該節日是南義大利移民慶祝拿波里(Naples)守護神最重要的慶典，也是紐約市最古老的節日之一；屆時滿街能找到各式各樣的義大利特色美食、手工冰淇淋、麵包和披薩等，所有的街道也將採用義大利國旗和裝飾，也有攤販銷售紀念品、飾品及傳統服裝等，現場也有免費歌舞表演觀賞，氣氛相當熱鬧。活動從16日持續至26日(周日)，地點是小義大利社區，詳情可瀏覽網頁loving-newyork.com/feast-of-san-gennaro-nyc/

義大利 紐約市 布魯克林

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