納蘇郡90%成人打疫苗 全州第一

長島納蘇郡的成人首劑接種率已超過90%，為紐約州接種率最高地區；圖為納蘇郡郡長庫倫。(納蘇郡政府提供)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)14日宣布，該郡的成人首劑新冠疫苗 接種率已超過90%，為紐約州 接種率最高的地區，遠高於全州平均的79.2%；隨著疫情反彈，庫倫呼籲當地居民盡快接種疫苗，做好防疫措施，避免疫情再次爆發。

根據紐約州府當日公布的信息，長島兩郡13日的檢測陽性率為4.18%，納蘇郡新增407例，蘇福克郡(Suffolk)新增556例，兩郡各有兩人染疫不治。

兩郡郡長呼籲當地符合接種的居民盡快接種；庫倫14日宣布，納蘇郡成人的首劑疫苗的接種率已達90.1%，為紐約州62個郡中接種率最高的地區，排名全美第二。

庫倫表示，納蘇郡是全國疫苗接種疫苗的典範之一，她再次感謝當地居民團結一致抵抗病毒，「疫苗每一天都在挽救民眾的生命，我們要繼續保持優勢」。

納蘇郡自今年起發起多場推廣疫苗接種活動，最先在夏季推廣12歲以上的學生接種，日前還鼓勵在當地企業設立疫苗接種點，疫苗接種點進駐後，將為相關公司的員工與其家人接種疫苗，有需者請致電(516)227-9570.

不過，納蘇郡部分學區對疫苗接種與口罩 令不滿，馬薩佩夸(Massapequa)與蝗蟲谷(Locust Valley)學區14日對州府的學校口罩令提起訴訟，認為這種規定不合理(unreasonable)，並指出目前尚沒有確實的科學實驗證明兒童戴口罩能避免感染病毒。