「百老匯回來了！」 100%迎客

疫情前時報廣場百老匯售票亭前擠滿遊客。(記者張晨/攝影)

經過一年多的熄燈拉幕，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)14日宣布，百老匯 諸多經典舞台劇即日起重新與觀眾見面；劇院容客量也會拉滿至100%，全力推動市文化娛樂主產業的回歸。

百老匯最賣座的四部劇—「漢密爾頓」(Hamilton)、「獅子王」(The Lion King)、「魔法壞女巫」(Wicked)以及芝加哥(Chicago)，當晚作為打頭陣的劇目整裝登場。

白思豪表示，百老匯是紐約市文娛生活的象徵，它的重新亮燈，代表著城市活力、生活質量以及工作機會的進一步復甦，對所有人都意義重大。

在接下來的幾周，一些其他將回歸的劇目還包括，21日的「來自遠方」(Come From Away)、24日的「紅磨坊」(Moulin Rouge)；10月3日的「六」(Six)、21日的「破碎的小藥丸」(Jagged Little Pill)和22日的「歌劇魅影」(The Phantom of The Opera)。

市長媒體和娛樂辦公室(Mayors Office of Media and Entertainment)主任卡斯蒂略(Anne del Castillo)表示，從現在到年底，還會有至少30場演出將陸續重返舞台。

百老匯聯盟(Broadway League)主席聖馬丁(Charlotte St. Martin)表示，這是所有人一同努力的結果，是時候再次向全世界喊出「百老匯回來了！」

聖馬丁說，百老匯聯盟是一個每年可以為城市帶來數十億元收入的行業，但由於獨特的空間和高昂的運營成本限制，無法像其他行業一樣在減少容客量的情況下重新開放。

「如今我們終於等來了疫苗的普及和防疫規定的加持」，聖馬丁表示，觀眾想要進入劇院，必須出示疫苗接種證明，並全程戴口罩。