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台灣設計師劉俊廷 以「預感」驚艷紐約時裝周

記者顏嘉瑩／紐約報導
台裔時裝設計師劉俊廷，以奧地利詩人里爾克的詩歌「預感」做為本季靈感。(C+plus SERIES提供)
台裔時裝設計師劉俊廷，以奧地利詩人里爾克的詩歌「預感」做為本季靈感。(C+plus SERIES提供)

來自於台灣的時裝設計師品牌C+plus SERIES，日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計，時裝設計師劉俊廷以奧地利詩人的詩歌為靈感，用「預感」為主題，總結了全球自新冠肺炎疫情以來的情況，闡述在多變的未來下，人類只能透過「預感」來繼續前行，並與動盪的當前形勢共處。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

今年劉俊廷以奧地利詩人里爾克(Rainer Maria Rilke)的詩歌「預感」(Presentiment)為靈感，其中詩句「感到風吹來，我像大海一樣不安」更是本季系列的重點；他將主題「預感」，即對未來的不詳預知以及疫情對全球影響融合在設計中，將批評與寬容對比設計元素，像是利用布料及輪廓來展現流動，在服裝上達到平衡美感。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

劉俊廷探索了「預感」的本質，當人類對於即將到來的變化而保持警惕，並設法適應這種變化，來保持對生活的內省感；他認為，在事物不斷變化和動盪的情況下，人類對未來充滿了不祥的「預感」，但也只能夠過保持預感來繼續前行，與當今動盪形式和諧共處。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

對於時尚，劉俊廷也相信「預感」，在2022年春夏，人類繼續與疫情共生的背景下，透過直觀的預測，服裝也在不同的層次上以同一種語言進行延伸；本季的設計中，劉俊廷以月亮圓缺期間的肉眼顏色變化當作主題色，從灰黑色、紫色到黃色等，連貫在他的設計中。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

本季的重點，包括有別以往的西裝外套、流暢線條、不對稱與寬鬆的連衣裙，而「重力」和「力量」兩種元素，也在他的設計中占有一席之地，透過別出心裁的設計，展現出現代女性的氣質。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

出生於台灣的劉俊廷，在台北實踐大學獲得時裝設計學位，2014年在2015春夏台北賓士時裝周，被評為最具潛力的亞洲設計師，擔任兩個商業品牌的創意總監，於2018年在上海創立了C+plus SERIES品牌，展現時裝設計在加法與減法之間自由穿插，最終達到平衡的概念。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

2018年C+plus SERIES在紐約時裝周首次登場，秉持實用主義的美學理念，在設計中探索簡約的概念；劉俊廷認為，每一件衣服都應該提供最時尚的風格，並為新一代女性創造他的都市現代主義美學。

C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一...
C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)
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C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)
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C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)
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C+plus SERIES日前在2022紐約春夏時裝周，透過虛擬的方式發表最新一季的設計。(C+plus SERIES提供)

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