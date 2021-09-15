古典+亞洲 新亞室內樂協會17日音樂會

新亞室內樂協會將於17日舉辦特別社區音樂會。（主辦方提供）

新亞室內樂協會訂於17日(周五)晚在法拉盛 的啟揚活動中心帶來特別社區音樂會，結合古典音樂和亞洲元素，曲目涵蓋奧地利、中國 、德國、日本 等地的作品。

新亞室內樂協會藝術總監林維洋表示，此次音樂會特別為法拉盛居民設計準備，希望可以用最直接的方式，把古典音樂結合亞洲元素呈現給大家。

新亞室內樂協會將於17日舉辦特別社區音樂會。（主辦方提供）

參與演出的新亞音樂家有來自台灣的中提琴及二胡演奏家林維洋、大提琴演奏陳南呈、鋼琴演奏林雨潔、豎笛鄭育婷，來自中國的鋼琴演奏李穎，日本小提琴演奏德永慶子；演出曲目包括德國作曲家布魯赫寫給中提琴、豎笛和鋼琴的八首小曲，奧地利作曲家舒伯特的弦樂三重奏，以及日本和中國的民族音樂等。

新亞室內樂協會成立於2010年，帶領大家體會室內樂的魅力，成員們嘗試汲取經典名曲中的精華，融合東西方文化精粹，並與廣泛的音樂藝術組織合作，為觀眾打造煥然一新的音樂會體驗。

音樂會時間為17日晚7時半，地點在啟揚活動中心，地址：法拉盛41大道133-29號一樓，購票網站：https://www.tickettailor.com/events/newasiachambermusicsociety/568439，新亞室內樂協會網站：http://www.NewAsiaCMS.org。