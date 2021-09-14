第4屆紐約中國當代音樂節 聚焦亞裔之聲

巴德音樂學院美中音樂研習院，將於10月12日起，舉行第四屆「紐約中國當代音樂節」。(巴德音樂學院美中音樂研習院提供)

巴德音樂學院美中音樂研習院，將從10月12日(周二)起，舉行第四屆「紐約 中國當代音樂節」(China Now Music Festival)，今年將以「亞裔 之聲」為主題，透過四場線下音樂會及一場線上論壇，放眼百餘年來亞裔在美國 的生活經歷，用旋律敘述亞裔故事。

巴德美中音樂研習院院長、紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬表示，亞裔的聲音就是美國的聲音，亞裔藝術家的音樂就是美國的音樂，應該要始終珍惜當代美國社會的多元文化性。

今年的表演中，音樂節常駐作曲家黃若根據百年前拘留於天使島的華人移民所作詩歌，而創作的全新清唱劇「天使島」(Angel Island)片段將首次亮相舞台；另外還有以華裔美軍真實故事改編的歌劇「一個美國士兵」(An American Soldier)選段，東尼獎獲得者、劇作家黃哲倫將在音樂節解說該作品。

「亞裔藝術家與美國社會：論壇與音樂會」線上論壇，則將於10月14日(周四)晚8時舉辦，邀請作曲家黃若、劇作家黃哲倫、音樂節藝術總監蔡金冬，中提琴家Charlton Lee及多位藝術家，分享他們作為亞裔藝術家的經歷，探討疫情與反亞裔歧視增長這一特殊時期中，他們對藝術創作以及藝術家社會角色的看法；結束後樂團陽光四重奏(Del Sol Quartet)，將上演黃若的音樂冥想作品「時間的塵埃」。

音樂節還將呈現來自多元背景的中、韓、日等亞裔美國作曲家的多部新作，探討亞裔在主流社會的角色，以及亞裔作曲家在當代音樂與社會中的重要性，反映作曲家在這個特殊時期，如何通過藝術作品尋求療癒、創造希望。

四場音樂會將於10月12日至17日(周日)，分別於巴德學院及紐約林肯中心舉辦，關於節目時間、音樂節詳情、購票及註冊線上論壇，可上https://bit.ly/3C2UgMi查詢。