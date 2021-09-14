我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

第4屆紐約中國當代音樂節 聚焦亞裔之聲

記者顏嘉瑩／紐約報導
巴德音樂學院美中音樂研習院，將於10月12日起，舉行第四屆「紐約中國當代音樂節」。(巴德音樂學院美中音樂研習院提供)
巴德音樂學院美中音樂研習院，將於10月12日起，舉行第四屆「紐約中國當代音樂節」。(巴德音樂學院美中音樂研習院提供)

巴德音樂學院美中音樂研習院，將從10月12日(周二)起，舉行第四屆「紐約中國當代音樂節」(China Now Music Festival)，今年將以「亞裔之聲」為主題，透過四場線下音樂會及一場線上論壇，放眼百餘年來亞裔在美國的生活經歷，用旋律敘述亞裔故事。

巴德美中音樂研習院院長、紐約中國當代音樂節藝術總監蔡金冬表示，亞裔的聲音就是美國的聲音，亞裔藝術家的音樂就是美國的音樂，應該要始終珍惜當代美國社會的多元文化性。

今年的表演中，音樂節常駐作曲家黃若根據百年前拘留於天使島的華人移民所作詩歌，而創作的全新清唱劇「天使島」(Angel Island)片段將首次亮相舞台；另外還有以華裔美軍真實故事改編的歌劇「一個美國士兵」(An American Soldier)選段，東尼獎獲得者、劇作家黃哲倫將在音樂節解說該作品。

「亞裔藝術家與美國社會：論壇與音樂會」線上論壇，則將於10月14日(周四)晚8時舉辦，邀請作曲家黃若、劇作家黃哲倫、音樂節藝術總監蔡金冬，中提琴家Charlton Lee及多位藝術家，分享他們作為亞裔藝術家的經歷，探討疫情與反亞裔歧視增長這一特殊時期中，他們對藝術創作以及藝術家社會角色的看法；結束後樂團陽光四重奏(Del Sol Quartet)，將上演黃若的音樂冥想作品「時間的塵埃」。

音樂節還將呈現來自多元背景的中、韓、日等亞裔美國作曲家的多部新作，探討亞裔在主流社會的角色，以及亞裔作曲家在當代音樂與社會中的重要性，反映作曲家在這個特殊時期，如何通過藝術作品尋求療癒、創造希望。

四場音樂會將於10月12日至17日(周日)，分別於巴德學院及紐約林肯中心舉辦，關於節目時間、音樂節詳情、購票及註冊線上論壇，可上https://bit.ly/3C2UgMi查詢。

亞裔 美國 紐約

上一則

保守黨市議員候選人 反對8大道改道

下一則

寇頓拚連任 華裔力挺

延伸閱讀

布林肯：無論北京如何宣傳 美國都不會繼續深陷阿富汗

布林肯：無論北京如何宣傳 美國都不會繼續深陷阿富汗
美網／最不可能的灰姑娘大戰 紐約什麼都不奇怪

美網／最不可能的灰姑娘大戰 紐約什麼都不奇怪

叢林都市（一四）

叢林都市（一四）
亞洲魅力匯展迎中秋 9月18/19日喜來登大酒店舉辦

亞洲魅力匯展迎中秋 9月18/19日喜來登大酒店舉辦
紐約探訪護士和百康醫療9/15聯合舉辦免費社區活動

紐約探訪護士和百康醫療9/15聯合舉辦免費社區活動

熱門新聞

冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
拜登到皇后區東艾姆赫斯特慰問受災民眾。（美聯社）

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

2021-09-08 11:31
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
霍楚擁抱受災群眾。(記者張心／攝影)

霍楚訪法拉盛災區 向華裔死者一家致哀

2021-09-08 11:38

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況