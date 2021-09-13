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發現千個西尼羅病毒蚊水池 紐約市衛生局提醒民眾小心

記者黃伊奕／紐約報導
西尼羅病毒蚊蟲在全市上千個水池被發現。（本報檔案照）
西尼羅病毒蚊蟲在全市上千個水池被發現。（本報檔案照）

紐約市衛生局13日提醒民眾今年西尼羅病毒(West Nile Virus)傳播在紐約市惡化，已有九人確診感染，另外破紀錄發現1039個帶有攜帶西尼羅病毒蚊子的水池，希望民眾能繼續保持警惕做好防蚊工作

衛生局表示，每年4月至10月是蚊蟲活躍時期，目前全市已經有九人確診感染了西尼羅病毒，其中四人來自布朗士、兩人來自皇后區，另外布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、史泰登島各一例。

此外每年衛生局會在全市各個水池抽查是否有攜帶該病毒的蚊子，以往平均有309個攜帶該病毒蚊子的水池，今年破紀錄發現該類水池有1039個；衛生局懷疑今年溫暖、潮濕的天氣是導致該類蚊子增加的主要原因。

西尼羅病毒是黃病毒(Flavivirus)的一種，主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，多數感染西尼羅病毒的人會出現發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等暫時性的症狀；但有些人可能引發嚴重症狀，導致腦部和脊椎有感染風險，而該病毒所引起的腦炎迄今沒有治療方法，防治的最有效方式是防止蚊蟲叮咬和重視滅蚊，因此每年衛生局都會在積水區、集水池、以及沼澤地進行多次直升機噴灑及地面噴藥滅蚊。

據悉22年前西尼羅病毒首次在紐約市被發現，自1999年起至今每年全市感染人數從三例到47例不等，共計約359例，其中47人因感染死亡；紐約市共40多種蚊子，但攜帶西尼羅河病毒的主要由庫蚊傳播，包括鹽水庫蚊和尖音庫蚊。

衛生局提醒民眾提高警惕做好防蚊工作，尤其50歲以上高危人群或抵抗力較弱的人，外出時要準備更多措施，民眾若有被蚊蟲叮咬後出現類似症狀，要立即就醫。

紐約市 工作 布朗士

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