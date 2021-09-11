長女、弟弟遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

九一一 恐襲事件中失去長女和弟弟的譚敏儀，提起兩人的離世至今仍備感心痛；20年時光飛逝，其他子女都成家立業，遺憾人生重要時刻未有「大姊」的見證，而在譚敏儀的心中，女兒也將永遠定格在優秀、開朗、可愛的22歲模樣。

譚敏儀的長女譚嘉慧從麻州 Amhurst大學畢業後，到原世貿中心南樓的保險公司上班還不到半年；那天如往常一樣，一早要出門的譚敏儀先到女兒房間輕拍叫她起床，接著各自去上班。

遇難前譚嘉慧曾撥電給譚敏儀所在的辦公室報平安，但由譚敏儀的同事接通電話，她提到當時飛機撞到大廈，一行人原已逃出大樓，但擔心外頭危險又折返；「誰也沒有想到會塌樓」，等譚敏儀回撥時，女兒再也沒有接電話。

意想不到的是，譚敏儀36歲的弟弟鍾偉程也遭遇不幸，當時他在世貿中心附近候車，前往新澤西州 辦事處；電召車抵達時，他讓懷孕同事先上了車，沒想到在等下一輛車期間恐襲發生，他被飛濺的燃油噴灑致全身90%燒傷，數天後去世。

譚敏儀說，搜救人員在現場找到譚嘉慧的皮包，鑑定了她的身分，最後只找到三根骨頭；直到現在，看著女兒和弟弟的照片還是會流淚，譚敏儀說每到9月都會生場大病，彷彿身體對這段慘痛的經歷也會條件反射地牴觸。

譚敏儀弟弟鍾偉程在世貿中心附近候車時被飛濺的燃油噴灑致全身90%燒傷，數天後身亡。(譚敏儀提供)

憶起未成家的鍾偉程，譚敏儀形容他是很有紳士風度的男兒，親人在醫院找到他時，他雖然睜著眼睛，但一直開不了口說話；「好熱、好痛」，據醫院說是鍾偉程最後的話，看到他痛苦的模樣，家人也忍痛「默默讓他離去，不希望他熬得那麼辛苦」。

20年來譚敏儀的丈夫身體變差，子女也無法從看見樓塌的恐懼中走出來，唯有譚敏儀，即使隻身一人也堅持每年到紀念活動現場，與其他遇難者的家屬一起悼念；恐襲時譚嘉慧的弟妹還在上中學，如今也都有了自己的家庭，「雖然不能去(遺址)，但心中一直有大姊」。

剛結婚不久的小女兒，在喜慶的日子裡也會惦起大姊，「如果她在是最好的」，儘管心中已釋然，但一家人仍有很多遺憾。

一切不能重來，譚敏儀不敢妄想女兒還活著的話，現在會是怎樣的模樣；只是不斷回顧過去的時光，在回憶裡保存譚嘉慧的身影，「她的照片總是笑得非常可愛、永遠漂亮，想到她不會發病，不會受到人世間的痛苦，離去也成了另一種釋懷」。