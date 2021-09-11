我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

長女、弟弟遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

記者顏潔恩／紐約報導
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

九一一恐襲事件中失去長女和弟弟的譚敏儀，提起兩人的離世至今仍備感心痛；20年時光飛逝，其他子女都成家立業，遺憾人生重要時刻未有「大姊」的見證，而在譚敏儀的心中，女兒也將永遠定格在優秀、開朗、可愛的22歲模樣。

譚敏儀的長女譚嘉慧從麻州Amhurst大學畢業後，到原世貿中心南樓的保險公司上班還不到半年；那天如往常一樣，一早要出門的譚敏儀先到女兒房間輕拍叫她起床，接著各自去上班。

遇難前譚嘉慧曾撥電給譚敏儀所在的辦公室報平安，但由譚敏儀的同事接通電話，她提到當時飛機撞到大廈，一行人原已逃出大樓，但擔心外頭危險又折返；「誰也沒有想到會塌樓」，等譚敏儀回撥時，女兒再也沒有接電話。

意想不到的是，譚敏儀36歲的弟弟鍾偉程也遭遇不幸，當時他在世貿中心附近候車，前往新澤西州辦事處；電召車抵達時，他讓懷孕同事先上了車，沒想到在等下一輛車期間恐襲發生，他被飛濺的燃油噴灑致全身90%燒傷，數天後去世。

譚敏儀說，搜救人員在現場找到譚嘉慧的皮包，鑑定了她的身分，最後只找到三根骨頭；直到現在，看著女兒和弟弟的照片還是會流淚，譚敏儀說每到9月都會生場大病，彷彿身體對這段慘痛的經歷也會條件反射地牴觸。

譚敏儀弟弟鍾偉程在世貿中心附近候車時被飛濺的燃油噴灑致全身90%燒傷，數天後身亡...
譚敏儀弟弟鍾偉程在世貿中心附近候車時被飛濺的燃油噴灑致全身90%燒傷，數天後身亡。(譚敏儀提供)

憶起未成家的鍾偉程，譚敏儀形容他是很有紳士風度的男兒，親人在醫院找到他時，他雖然睜著眼睛，但一直開不了口說話；「好熱、好痛」，據醫院說是鍾偉程最後的話，看到他痛苦的模樣，家人也忍痛「默默讓他離去，不希望他熬得那麼辛苦」。

20年來譚敏儀的丈夫身體變差，子女也無法從看見樓塌的恐懼中走出來，唯有譚敏儀，即使隻身一人也堅持每年到紀念活動現場，與其他遇難者的家屬一起悼念；恐襲時譚嘉慧的弟妹還在上中學，如今也都有了自己的家庭，「雖然不能去(遺址)，但心中一直有大姊」。

剛結婚不久的小女兒，在喜慶的日子裡也會惦起大姊，「如果她在是最好的」，儘管心中已釋然，但一家人仍有很多遺憾。

一切不能重來，譚敏儀不敢妄想女兒還活著的話，現在會是怎樣的模樣；只是不斷回顧過去的時光，在回憶裡保存譚嘉慧的身影，「她的照片總是笑得非常可愛、永遠漂亮，想到她不會發病，不會受到人世間的痛苦，離去也成了另一種釋懷」。

新澤西州 麻州 九一一

上一則

舒默陸天娜承諾 為911倖存者爭醫療援助

下一則

911後又挺過新冠 黃華清渡2劫 矢言餘生服務華社

延伸閱讀

NBA／名人堂典禮逢911恐襲20周年 艾倫將發表演說

NBA／名人堂典禮逢911恐襲20周年 艾倫將發表演說
自由家庭獎學金 助911難屬求學…20年4000人受惠

自由家庭獎學金 助911難屬求學…20年4000人受惠
一件文物、一則故事 911博物館證明他們「曾經活過」

一件文物、一則故事 911博物館證明他們「曾經活過」
911恐襲20周年 市警全員戒備

911恐襲20周年 市警全員戒備
911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽

911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽

熱門新聞

99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27
法拉盛日前暴雨，導致法拉盛一家三口被困地下室屋內喪生，因死者在美國沒有親屬，屍體至今停放在停屍房內。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

2021-09-05 11:31
因日前的暴雨，多名居住在法拉盛Peck大道交153街居民，於3日下午從家中拿出被浸濕的衣物與垃圾放在街邊。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

2021-09-04 12:34

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴