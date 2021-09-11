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陳家齡憶救援：腳下都是罹難者

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳家齡在20年前，曾在九一一現場參與救援。(陳家齡提供)
陳家齡在20年前，曾在九一一現場參與救援。(陳家齡提供)

九一一恐襲當天，曼哈頓華埠居民陳家齡就在離世貿大樓僅有五個街區的地方上班；事發後他志願在現場協助，回憶當時情景，當時滿地粉塵、灰燼淹至腳踝，「你知道那不只是建築物的灰燼，還是滿滿的罹難者。」

當年40多歲的陳家齡表示，他當天早上6點才到世貿中心的辦公室拿東西，然後再到五個街區外的另一個辦公室辦公，「第一架飛機撞上來之後，我還不相信，跑到樓下去看，過了沒多久，又看到第二架飛機撞上，我才知道這不是意外」。

他說，當時出事大樓裡面的所有東西隨著風飄散，能夠逃生的人倉皇的逃出來，「好像全身沾滿麵粉」，大樓上還有許多小黑點在動，「這些人沒辦法逃生，一個一個從樓上跳下來，真的很可怕。」

當天下午4時半左右，陳家齡短暫回家查看母親的狀況，確認她安全之後，就往世貿大樓的方向走，「路上半個行人都沒有，只有警消人員，而大樓燃燒後的粉塵，也堆得像一堵牆一樣高，其他地方的粉塵堆積到腳踝，你知道那不只是建築物的灰燼，還是滿滿的罹難者。」

陳家齡返回現場協助救援，再次回到家短暫梳洗，已經是四天後的傍晚，中間沒有食物、沒有電，他與其他志願者拿著手電筒進到已殘破不堪的大樓，搜尋是否有生還者的下落，「直到兩周後，才有麥當勞的卡車，運送食物和物資進來。」

期間睡在辦公室的他表示，事件過後即便已經過了好幾天，空氣中的粉塵仍然多到令人難以呼吸，「有一次我在辦公室睡到一半，感覺差點窒息醒來，在協助救援期間，我們沒有任何口罩、防塵面具」；後來是他主動打電話到中城的一間商店，才買到安全帽、防塵面具等物品。

陳家齡還保留著當年協助救援工作時的安全帽、口罩、護目鏡和識別證。(陳家齡提供)
陳家齡還保留著當年協助救援工作時的安全帽、口罩、護目鏡和識別證。(陳家齡提供)

在事件過去的16年，陳家齡都不願再回到世貿中心，他說：「我有朋友在九一一中死了」；陳家齡回憶，在事件發生的前一天，他才與學校的老同學Chet Dek Louie一起慶祝找到新工作，「沒想到隔天他上班，就發生這樣的事。」

當年與陳家齡同一個搜救小組的八名同事中，有四人因癌症過世，曾在搜救現場認識陳家齡的另一名女性，兩年前透過推特找到他，聊天後才發現，她也罹患癌症。

2016年後，陳家齡開始每年在9月11日這天，重返現場參加紀念會，今年受到疫情影響，只允許罹難者家屬入內，不開放給第一線救援人員，陳家齡說：「今年我不會回去那裡，對我來說，我當下做了應該做的事、協助其他人，如今這個故事已經結束，是時候放下過去、繼續向前走了。」

陳家齡(右二)在2019的九一一紀念活動上，與市長及其他民選官員合影。(陳家齡提...
陳家齡(右二)在2019的九一一紀念活動上，與市長及其他民選官員合影。(陳家齡提供)

癌症 九一一 華埠

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