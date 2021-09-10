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非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

記者牟蘭／紐約報導
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

颶風艾妲(Ida)在紐約市引起暴雨，導致大量地下室與一層住宅被淹，許多租戶雖向聯邦與市府提交索賠申請；律師孫瀾濤9日表示，等待政府賠款耗時較久，若租客因居住在地下室等非法改建房屋內喪生，親屬可通過律師向屋主等責任方求償。

居住在法拉盛153街一棟一層房屋的趙女士表示，她租住的房間地勢較低，1日暴雨後，雨水從後門倒灌，導致家具都被泡壞，目前也沒有地方居住，只能暫住在朋友家；她說，日前填寫聯邦與市府的索賠申請後，至今沒有收到賠款，讓她感到擔憂，期盼早日得到賠償。

對此，孫瀾濤表示，本次受災的民眾可通過聯邦急難管理局(FEMA)申請救災款項與市主計長辦公室(NYC Comptroller's Office)申請賠償，但因政府審批類似災害耗時較久，民眾一般在兩年左右才能拿到賠償款，他希望政府此次加快審理，幫助災民解決燃眉之急。

孫瀾濤說，民眾申請政府的相關補助時，應做好取證；以車輛索賠舉例，他說，若車主沒有購買相關的車險，也可向政府求償，但需多角度拍攝車輛被淹的照片，如車廂後積滿雨水等，預估車輛的價值，並填寫表格。

部分地區因當地的排水系統故障，導致房屋被淹；孫瀾濤對此表示，受災的民眾也可通過訴訟向市府提告，保存家具、衣物與其他私人物品損壞的證據，屆時向法院申訴。

孫瀾濤表示，若民眾因居住在地下室等非法改建的房屋內，在水災中喪生或受到嚴重生命安全威脅，房東不負刑事責任，但受害者或其親屬可通過律師向對方在90天內提出民事訴訟賠償；若當地的排水系統出現問題，受害人也可向市府提出訴訟求償。

暴雨 紐約市 法拉盛

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