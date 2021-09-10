速度與激情 紐約著名賽車場 玩家不能錯過

長島的河源賽車場，是美國現存最古老的賽道之一。(取自Riverhead Raceway官網)

美國 是世界上擁有最多汽車 的國家，也擁有全世界最複雜的賽車 道，從崎嶇不平的山路到陽光明媚的瀝青車道，這裡的賽道也是各具特色；即使在紐約州也有著超過十個專業的賽車道，但其中位於長島的河源賽道(Riverhead Raceway)和上州的奧特金斯格倫賽道(Watkins Glen International)，憑悠久的歷史和豐富的賽事，是一定不能錯過的。

長島的河源賽車場，有「德比大破壞」等撞車嘉年華。(取自Riverhead Raceway官網)

河源賽道 現存最古老賽道之一

河源賽道位於紐約長島蘇福克郡的Riverhead，是美國現存最古老的賽道之一，無論是狂熱賽車分子還是門外漢，都能在這裡度過難忘時光；在鼎盛時期，長島曾擁有多達40多個不同的賽車賽道，但如今除了河源賽道，其他賽道都因為房地產開發、噪音規定等原因關閉了，電影最後的追蹤(The Last Race)講述的就是有關保存這一賽道與賽車文化的故事。

河源賽道共有八條賽道，在1955年以前曾主要為泥濘賽道，之後改為瀝青賽道；它建於1949年，是美國現存歷史最古老賽道之一，並以場內高聳原住民雕像而聞名，被稱為首席賽道博物館；2012年曾因珊迪颶風被摧毀，之後又重建。

長島的河源賽車場。(取自Riverhead Raceway官網)

河源賽道是從賽車狂熱分子、職業賽車手到賽車玩家不可錯過的場地，更是周末和家人朋友聚會的好地方；這裡會舉辦像全美改裝賽車競賽(National Association for Stock Car Auto Racing，縮寫：NASCAR)這一類世界聞名的專業賽事，也有著「摧毀校車」、「德比大破坏」(Demolition Derby)等撞車嘉年華、以及卡丁車等娛樂為主的表演。

河源賽道訂於9月11日晚舉行「向英雄致敬之夜」，當晚將舉行包括急速比賽和「德比大破坏」，其中急速比賽將帶給觀眾速度帶來的視覺刺激，而德比大破壞則是汽車碰撞表演，觀眾可看到近十輛肌肉型汽車在場內以高速撞向彼此，直到將汽車撞毀或者四腳朝天；該賽場僅接受現場購票，更多有關河源賽道和活動信息可登錄網站https://www.riverheadraceway.com。

各種顏色鮮豔的賽車。(取自奧特金斯格倫賽道臉書)

除了現代賽車，形狀各異的古董車也常出現在賽車上。(取自奧特金斯格倫賽道臉書)

奧特金斯格倫賽道 曾連續20年辦F1賽事

奧特金斯格倫賽道位於紐約上州奧特金斯格倫(Watkins Glen)，賽道共長3.45哩，帶有11個急彎，以曾經連續20年舉辦一級方程式美國錦標賽( F1 United States Grand Prix)而聞名；除此之外這裡也幾乎是所有級別的公路賽車比賽的舉辦地點，包括世界賽車錦標賽、全美改裝賽車競賽等；普通民眾也可在此申請將自己私家車開上專業賽道以及租賃專業賽車體會飛馳快感等；該賽場還曾經舉辦容納超過60萬名歌迷的音樂會，以及各種葡萄酒和啤酒節、露營、烹飪和社交等活動。

奧特金斯格倫的賽車文化起源於1948年一場公路賽。(取自奧特金斯格倫賽道臉書)

奧特金斯格倫當地賽車文化也十分濃厚，在1948年康乃爾大學法學院學生阿格辛格(Cameron Argetsinger)突如其來想在當地舉行一個業餘公路賽，作為美國賽車俱樂部(SCCA)最早一批會員，當他提出這個想法後很快得到大量賽車愛好者響應；同年10月2日，15輛汽車在當地開始了八圈共計52.8哩的比賽，結果讓當地居民瘋狂迷上賽車運動，隨後賽車比賽更是一個接一個。

觀看賽車對觀眾帶來十足刺激感。(取自奧特金斯格倫賽道臉書)

奧特金斯格賽道近期將有多場精彩比賽，包括9月9日至9月12日的美國古董車比賽(Hilliard U.S. Vintage Grand Prix)和9月16日至9月19日的世界GT比賽(GT World Challenge America)，比賽與購票信息可登錄網站https://www.theglen.com。