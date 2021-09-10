周末好去處╱露天表演、免費划船 戶外活動好機會

「哈林之夢」露天劇院

「哈林之夢」(A Harlem Dream)露天劇院訂於9月10日(周五)在曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)舉行，該舞台劇改編自莎士比亞的「仲夏夜之夢」，大量專業演員將在現場就紐約哈林文藝復興進行生動的演出，觀眾可帶好毯子和美食前往，享受露天表演；表演於當晚7時在曼哈頓6大道交42街舉行，需要出示新冠肺炎疫苗接種證明，更多信息可查詢網頁https://bit.ly/2X56rt6。

社區航行：搖擺的船

想要在布朗士 南部海域體驗划船嗎，非營利組織搖擺的船(Rocking the Boat)，訂於9月11日(周六)在布朗士的亨特點河邊公園（Hunts Point Riverside Park）提供免費划船活動，是全家體會戶外活動的好機會，12歲以下兒童必須在家長陪同下參加；活動將在當日下午1時在布朗士Lafayette大道1409號舉行，無需預約，活動網站：

https://bit.ly/2X9QaDp。

城市公園夏季舞台

中央公園每個周末舉行城市公園夏季舞台（City Park's SummerStage）活動，提供現場演唱會、表演等，9月11日(周六)公園內將由歌手Erica Campbell現場帶來R&B等流行歌曲演唱；活動訂於當晚7時至8時30分在中央公園的Rumsey Playfield舉行，無需門票或預約，位置先到先得；更多信息可查詢網頁：https://bit.ly/3hf8Ng0。

紐約市 蜂蜜節

第十屆紐約市蜂蜜節(NYC Honey Fest)訂於9月12日(周日)在皇后區 的Rockaway Beach舉行，屆時不僅可以品嚐到來自世界各地的蜂蜜，還能現場體會採蜜，感受成千上萬隻蜜蜂在身邊圍繞的緊張感，活動上也會有音樂、美食以及各種兒童遊戲等；活動於當日上午11時至下午6時在皇后區Beach 106th街舉行，無需門票或預約，更多信息可查詢網站http://nychoneyweek.org。