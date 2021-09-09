郭丽娜辦「以曾相識逃脫」個展 周龍章助陣

「以曾相識逃脫」郭丽娜(中)個展，老友周龍章(左)獻藝助陣。(記者張晨/攝影)

數十年來在紐約 華裔社區以女性、女權為創作主題的華裔藝術家郭丽娜(Nina Kuo)，自新冠疫情 爆發以來首次舉辦個人展覽，她的老友、美華藝術協會創辦人暨執行長周龍章(Alan Chow)獻藝助陣；郭丽娜表示，此展以「以曾相識逃脫」為題，意旨讓人們能在後疫情時代再次感受藝術、重燃熱情，並對周龍章40多年來為華裔藝術事業的貢獻表示感謝。

影音來源：記者張晨

郭丽娜曾是紐約亞裔 美國文化歷史上的重要機構—「地下室工作室」(Basement Workshop)的一員；她回憶稱，工作室創立於1969 年，是東海岸首個跨領域亞裔美國文化空間。

「早在19世紀，亞裔移民就在西海岸定居，他們深切地融入到了當地；但在紐約，來自中國與日本的移民數年來不斷遷居，大多如幻影一般，來去無蹤。」她說，自己想留住的，就是這些人所帶來的文化，尤其是女性的。

此次展覽中就有一幅攝影作品，展現了一名日本裔舞蹈老師從西岸搬來紐約後在華埠教授舞蹈的場景，此照片已有40年歷史。

郭丽娜表示，希望依靠對多元文化體驗的研究，探索過去遺產和未來可能性之間的界限，運用表現主義和抽象主義為亞洲僑民創造一種新文化。

展出中她還邀請承展人、456藝廊創辦人周龍章做即興演出，因周龍章熱愛傳統戲曲，將曲藝與現場氛圍融合，加深參展者者的體驗。

周龍章表示，對於美、社会階級、種族、人物和人類姿態的結合，讓人們在疫情後更有能力體會藝術之美。