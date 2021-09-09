徵收堵車費 13場公聽會徵民意

市府將針對堵車費舉行13場公聽會，廣泛徵求民意。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市 計畫徵收堵車費 (Congestion Pricing)，大都會運輸署(MTA)、紐約州交通廳、紐約市交通局將聯手在9月23日至10月13日舉行13場線上公聽會，以便讓受到影響的公眾有機會了解計畫、發表意見。

MTA代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)表示，這是全美第一個收取堵車費的計畫，實施之前的民眾參與及保持透明度十分重要；「堵車費的實施將讓人們重新構想進入曼哈頓中心地帶的旅行，同時減少碳排放，提高公共交通的利用率。」

堵車費不僅會對紐約市民產生影響，也會對新澤西、康州等居民增加進出紐約市的開支，因此即將舉行的公聽會將涵蓋整個大紐約地區；原本計畫於今年1月開始收取的堵車費，可能要再過兩年才能實施。

首場公聽會訂於9月23日(周四)上午10時至中午12時舉行，面向布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區和史泰登島居民，當晚6時至8時面向曼哈頓60街以南地區居民舉行；9月24日(周五)上午10時至中午針對新澤西州 居民舉行公聽會，9月29日(周三)上午10時至中午的公聽會主要面向紐約市北部郊區居民，晚6時至8時面向長島居民。

9月30日(周四)晚6時8時開始舉行第二輪公聽會，向布朗士、布碌崙、皇后區和史泰登島開放，10月1日(周五)下午1時至3時針對康州居民，10月4日(周一)晚6時至8時開放給新澤西州居民；10月5日(周二)晚6時至8時，開放給紐約市北部郊區，10月6日(周三)晚6時至8時開放給曼哈頓61街以北居民。

還有三場名為環境正義外展(Environmental Justice Outreach)的公聽會，將讓大紐約地區民眾了解堵車費計畫帶來的潛在影響，包括對少數族裔、低收入人群的影響等；這三場公聽會將於10月7日(周四)、10月12日(周二)及10月13日(周三)晚6時至8時，分別面向紐約、新澤西、康州居民。

民眾可登錄網頁https://new.mta.info/project/CBDTP，在線上觀看這些公聽會，希望在上述十場公聽會上發言的民眾，也可登錄該網站提前登記；此外還可致電(646)252-7440或(646)252-6777，留下個人意見、聽取項目簡介。