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甫買房遇洪災…史島住家牆受損 華人被迫撤離

記者顏潔恩／紐約報導
Maple Parkway四棟住家因牆面不穩固，被消防局要求撤離住客。(取自谷歌地圖)
Maple Parkway四棟住家因牆面不穩固，被消防局要求撤離住客。(取自谷歌地圖)

颶風艾妲(Ida)過境，紐約市不少房屋被淹，市消防局日前應市樓宇局(DOB)要求，檢查多個可能存在安全隱患的房屋；結果近日出爐，史泰登島北灘的Mariner Harbor有四棟包括華裔家庭在內的房屋，因水災造成牆面不穩定，為安全起見，當局勒令所有房客暫時撤離。

這四棟相連的住家分別位於史島Maple Parkway交Spirit Lane一帶的區域，分別是Maple Parkway 204號、202號、198號及196號；其中一棟住家登記於華人名下，今夏才剛購置該住屋，就不幸遇上洪災，而其他房屋則登記在西語裔家庭名下，已在當地居住一段時間。

據悉，消防員在兩棟住家發現牆面呈危險狀態，擔心會加劇影響其他房屋，因此要求四家住戶全部撤離。

樓宇局發言人Andrew Rudansky表示，承重牆(Bearing Wall)受洪災侵襲後出現嚴重遭侵蝕情況，已對房屋造成威脅；但他也表示，該四棟房屋此前並沒因颶風造成人員傷亡，此次宣布是為了安全起見，囑咐住戶要配合行動。

所有受影響的住戶將能得到美國紅十字會(American Red Cross)的援助，暫時移居到緊急住所；與此同時，當局將會派工程師到現場視察，在專業的指導下對房屋進行維修，目前還不知道什麼時候能完成工作，任何消息會立即通知住戶。

居住在附近的不少民眾表示，很多住戶都遭受洪水不同程度的影響，地下室最為嚴重；居民Tony Harris說，洪災之後幫助妹妹清理她的地下室，當時很多消防員在場，提到Mariner Harbor區域是史島中遭遇最嚴重侵襲的社區之一，洪水幾乎淹到大腿處。

洪災 洪水 颶風

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