下月延期報稅災戶 可延至明年1月3日

受颶風艾妲的影響，災戶可享有稅務減免及延遲報稅。(本報檔案照)

美國國稅局 (IRS)宣布，因颶風艾妲(Ida)財物受損的民眾可獲得稅務減免，此前已申請延期報稅 至10月15日的納稅人，報稅截止日期再次延至明年1月3日；颶風艾妲餘波襲擊美東，包括紐約市 和長島在內的紐約州14個受災較嚴重郡的民眾，若有需要可延遲報稅。

「在這個困難時期，當局隨時準備幫助颶風艾妲的受害者」，國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)表示，希望災戶有足夠的精力放在保護自己和家人，以及災後重建的工作上，將提供不同類型的稅務減免方案，幫助受影響的個人或企業。

颶風艾妲8月26日席捲路易斯安那州，國稅局宣布在聯邦急難管理局(FEMA)指定的災區中，受風災影響的納稅人可延遲報稅；洪災波及範圍逐步擴大，現包括紐約市、長島等州內重災區的民眾也可享有稅務減免及延遲報稅的福利。

受災居民8月26日以後的各種納稅申報、付款截止日期都推遲，此前已申請延期報稅至10月15日的納稅人，可再推遲到明年1月3日前遞交申報表及支付相關費用；不過在5月17日已完成報稅的受影響災戶，則無法享有稅務減免。

原本在9月15日到期的季度預估所得稅的繳納、11月1日截止的季度工資稅和工商稅申報表，都可延期至明年1月3日；11月15日為報稅截止日期的免稅組織、報稅延期至10月15日的企業等，均可使用新的延遲報稅日期；此外，納稅人若在8月26日至9月10日間有到期的工資稅、工商稅罰款，只要在9月10日前繳納，罰款就能減少。

國稅局表示，將自動向有報備地址的災區納稅人提供款項減免，納稅人無需主動聯繫；但如果受災民眾收到當局發出的延誤罰款通知，顯示付款日期不是明年1月3日的話，就該立即撥打通知上的電話號碼，請求減少罰款額度。

此外，國稅局也會協助目前居住在災區外、但獲得延遲報稅條件的民眾，可撥電至(866)562-5227，在政府、慈善機構、災區救災的工作人員也可獲得協助；更多信息可訪irs.gov/newsroom/tax-relief-in-disaster-situations。