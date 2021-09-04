我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

下月延期報稅災戶 可延至明年1月3日

記者顏潔恩／紐約報導
受颶風艾妲的影響，災戶可享有稅務減免及延遲報稅。(本報檔案照)
受颶風艾妲的影響，災戶可享有稅務減免及延遲報稅。(本報檔案照)

美國國稅局(IRS)宣布，因颶風艾妲(Ida)財物受損的民眾可獲得稅務減免，此前已申請延期報稅至10月15日的納稅人，報稅截止日期再次延至明年1月3日；颶風艾妲餘波襲擊美東，包括紐約市和長島在內的紐約州14個受災較嚴重郡的民眾，若有需要可延遲報稅。

「在這個困難時期，當局隨時準備幫助颶風艾妲的受害者」，國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)表示，希望災戶有足夠的精力放在保護自己和家人，以及災後重建的工作上，將提供不同類型的稅務減免方案，幫助受影響的個人或企業。

颶風艾妲8月26日席捲路易斯安那州，國稅局宣布在聯邦急難管理局(FEMA)指定的災區中，受風災影響的納稅人可延遲報稅；洪災波及範圍逐步擴大，現包括紐約市、長島等州內重災區的民眾也可享有稅務減免及延遲報稅的福利。

受災居民8月26日以後的各種納稅申報、付款截止日期都推遲，此前已申請延期報稅至10月15日的納稅人，可再推遲到明年1月3日前遞交申報表及支付相關費用；不過在5月17日已完成報稅的受影響災戶，則無法享有稅務減免。

原本在9月15日到期的季度預估所得稅的繳納、11月1日截止的季度工資稅和工商稅申報表，都可延期至明年1月3日；11月15日為報稅截止日期的免稅組織、報稅延期至10月15日的企業等，均可使用新的延遲報稅日期；此外，納稅人若在8月26日至9月10日間有到期的工資稅、工商稅罰款，只要在9月10日前繳納，罰款就能減少。

國稅局表示，將自動向有報備地址的災區納稅人提供款項減免，納稅人無需主動聯繫；但如果受災民眾收到當局發出的延誤罰款通知，顯示付款日期不是明年1月3日的話，就該立即撥打通知上的電話號碼，請求減少罰款額度。

此外，國稅局也會協助目前居住在災區外、但獲得延遲報稅條件的民眾，可撥電至(866)562-5227，在政府、慈善機構、災區救災的工作人員也可獲得協助；更多信息可訪irs.gov/newsroom/tax-relief-in-disaster-situations。

報稅 國稅局 紐約市

上一則

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

下一則

艾妲重創紐約 市議會將辦公聽追責

延伸閱讀

世界晚報／年輕人的「躺平」焦慮 中國打擊「996」能挽回嗎？

世界晚報／年輕人的「躺平」焦慮 中國打擊「996」能挽回嗎？
600元加州紓困金開始發放 你領了嗎？

600元加州紓困金開始發放 你領了嗎？
紐約市遭颶風艾妲重擊 市議會將舉行公聽會問責

紐約市遭颶風艾妲重擊 市議會將舉行公聽會問責
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
子女抵稅額增加 年齡上限改18歲 國稅局另推中文服務

子女抵稅額增加 年齡上限改18歲 國稅局另推中文服務

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
紐約市各地降下破紀錄豪雨、嚴重淹水，道路也充滿危險情況。(歐新社)

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

2021-09-02 08:43

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情