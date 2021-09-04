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無證客救助金 8.5億已獲批

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州無證工人疫期失業紓困金於8月1日開放申請，基金分發先到先得，民眾應趕緊申請。(本報檔案照)
紐約州無證工人疫期失業紓困金於8月1日開放申請，基金分發先到先得，民眾應趕緊申請。(本報檔案照)

紐約州8月1日起開放申請的「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)，為無證移民和其他無法領取聯邦紓困金的失業人員，設立專門的疫期救助金；州長霍楚(Kathy Hochul)3日表示，第一階段的2.5億元已發放完畢，目前通過另一筆6億元紓困金，審核後將於本月底前發放。

霍楚表示，新冠疫情還未完全結束，該基金對數以千計失業的紐約客來說是支撐他們下去的生命線；原本基金管理人預計六到八周完成審核，但最終比預期來得更快，為的是讓所需者更快獲得幫助，鼓勵符合資格的民眾抓緊申請。

總計21億元的補助金日前已經獲批8.5億元，其中2.5億元已經完成發放，其餘的6億元州勞工廳(NYS Department of Labor)將在近期審核。

至今州府共收到9萬個申請表格，其中5萬人已獲批；除用英文表格的申請者外，用外文表格的申請者依序是32%西語裔、2.97%華裔以及1.1%韓裔，目前超過半數獲批人年齡在30歲至39歲。

紐約州獲批最多的十個郡，紐約市五區均榜上有名，分別是皇后區30%，布碌崙(布魯克林)17%，布朗士15%，曼哈頓7%，長島納蘇郡、威徹斯特(Westchester)和蘇福克郡(Suffolk)分別為4%，史泰登島2%，伊利郡(Erie)1%。

根據州府網站，申請者需在2020年3月27日至今居住在紐約州，不符合失業保險、新冠疫情收入補助或其他聯邦福利補助，並證明2021年4月前的12個月中因失業、收入減少或因疫情無法或無處工作，且收入低於2萬6208元；若申請者因家庭的戶主去世或殘疾，而承擔大部分收入壓力，也可申請。

申請人需提交共計四分的身分證明，例如有效駕照、有效美國護照以及紐約市民卡(IDNYC)均為四分身分證明；外國有效護照為三分身分證明；此外申請人還需要提交居住證明，除有效駕照、美國護照或市民卡外，也可以是銀行帳單、水電費帳單等。

有意申請的民眾可登入https://ewf.labor.ny.gov/new網上提交申請資料，供有13種外語的申請表格，或在每日早7時至晚7時間致電(718) 613-3867，有多種語言翻譯；基金分發先到先得，民眾應趕緊申請。

紐約州 紓困金 疫情

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