20多年來首次被淹 「以為沒關水龍頭」

劉爽聽到水聲，以為沒關水龍頭，沒想到卻發現大量的水從家門後下水孔湧出。(劉爽提供)

颶風艾妲(Ida)為紐約市 帶來歷史性豪雨，瞬間暴雨量讓排水系統無法負荷，很多社區傳出災情；住在皇后區法拉盛 的劉爽過去從未碰上淹水，1日晚聽到地下室傳來水聲，以為沒關水龍頭，查看後卻發現大量的水從門後下水孔湧出，而地下室也已積水二至三吋。

住在法拉盛連棟屋(townhouse)的劉爽，家門後就是下水孔，過去偶爾會清一下水道口的葉子、雜物，但這次沒預料到雨這麼大且急，事前沒有特別清理，不過她也表示，法拉盛算是地勢較高，過去20多年從未淹過水，發生這樣的事情，家人都很驚訝。

劉爽回憶，1日晚約10時她想到地下室拿東西，下去後聽到水聲，還以為是水龍頭沒有關好，檢查之後才發現，大量的水從後門的下水孔湧出，造成積水二至三吋。

花了一、兩個小時將水掃出並拖乾地板後，劉爽表示，所幸地下室部分區域有墊高，冰箱、衣櫃等大型家具都未被淹，其餘水淹到的地方多是架子，損失不算太嚴重。

劉爽說，前陣子她才想著要另買房子，當時恰巧碰上河南鄭州洪災，為了確保房子不在洪水 警戒範圍內，她上聯邦急難管理局(FEMA)查詢洪水風險地圖，才發現離家幾個街區的皇后區大學點、新鮮草原等社區都是風險區，「當時家人還說不用擔心，法拉盛20幾年都沒有淹過水，沒想到這次暴雨卻釀成災情。」

面對全球氣候變遷，劉爽表示，恐怕未來發生暴雨及洪水將有增無減，政府在編列預算時，應該考慮該問題，解決紐約市一下大雨就淹水的下水道問題，同時她也計畫買個抽水泵放在家裡，以備不時之需。