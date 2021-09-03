紐約暴雨 鍋爐被淹斷熱水 60件禮服泡湯

王早早的60件禮服被水淹沒，她趁隔日天氣好時將衣服放在院子曬。(王早早提供)

紐約市 1日晚下暴雨 ，住在紐約市皇后區法拉盛 凱辛納公園(Kissena Park)附近的華人王早早，發現大量污水從家中地下室馬桶和浴缸湧出，淹到小腿肚，熱水鍋爐被淹，60多件禮服泡在水裡；她最後花了五個小時才將水清完，粗估損失達數千元。

王早早表示，1日晚約10時45分，她的公公聽到屋外很多人交談，感覺不妙，才開始察看家裡情況；她走到地下室時，看到污水不斷地從馬桶和浴缸排水孔湧出，當時水已淹到腳踝高度，水位仍不斷上升，最後淹到小腿肚。

王早早說，由於家裡沒有抽水泵，一家人只能用垃圾桶、臉盆開始往屋外舀水，雨水帶來泥沙、樹葉，家裡亂成一團；她擔心水不乾淨，可能會有大腸桿菌等，一家人還用消毒劑將地下室打掃一遍，忙完已是凌晨3時多。

地下室的鍋爐被水淹，導致沒有熱水可以使用。(王早早提供) 地下室的鍋爐被水淹，導致沒有熱水可以使用。(王早早提供)

王早早說，積水淹鍋爐，家中因此沒有熱水可洗澡，洗衣機、烘衣機也遭水淹，櫃子等也都得重買；平常也兼差主持活動的她說，還有60多件禮服和重要文件等都放在地下室，淹水時全都泡湯，「我只能趁著2日天晴，把這些衣服分批放在院子裡曬，出門還發現鄰居停在路邊的車，很多都被水沖到人行道上，這樣的情形過去從未發生過，真的很慘。」

「30多年來從沒發生過，整排的房子都被淹了。」王早早說，兩周前才將地下室翻修，重新鋪地板及粉刷牆壁，原本還以為是裝修師傅沒把水管弄好，由於她家位置不在洪患區(flood zone)，她不清楚自己是否買過相關保險，不過她希望日後能夠申請政府理賠，補償因天災造成的損失。