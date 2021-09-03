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歷經豪雨…紐約市樓宇局提醒屋主驗屋

記者顏嘉瑩／紐約報導
洪水後可能造成房屋結構受損發霉，電線管道也恐被破壞，市樓宇局提供民眾應提高警覺。(讀者提供)
洪水後可能造成房屋結構受損發霉，電線管道也恐被破壞，市樓宇局提供民眾應提高警覺。(讀者提供)

紐約市經歷歷史性豪雨，許多房屋被水淹，市樓宇局(DOB)2日提醒屋主，在檢查屋況前應該做好防護，且在洪水後可能造成房屋結構受損發霉，電線、瓦斯和水道管線等也可能受到破壞，建議民眾提高警覺。

市樓宇局局長拉洛卡(Melanie E. La Rocca)表示，洪水消退不代表危機解除，民眾仍要小心這些被水淹沒的房屋可能造成的危害，在看到任何潛在的不安全情況時，應該提高警覺，有問題也應該立即報告。

樓宇局提醒，屋主或物業經理在檢查建築物因洪水造成的損壞前，應該戴上手套、靴子、口罩和防護服，以保護不慎吸入或觸摸到黴菌與其他污染物；由於不少民眾的地下室被淹，市樓宇局也提醒，水可能有污染、帶有玻璃等危險碎片或是導電，建議不要輕易涉水進入地下室和地窖等積水處檢查損害情況。

如果地下室或地窖被淹，市樓宇局表示，若抽水過快可能導致嚴重的結構損壞，民眾應該要緩慢排水，以平衡建築物牆壁兩側的壓力；洪水會破壞建築物內的電線和煤氣管道，如果擔心積水可能導電，民眾應該格外小心，站在水中時，不要嘗試關閉電源。

檢查房屋損害時，可注意牆壁上是否有黴菌、任何新形成的裂縫、牆壁膨脹等現象，這些可能代表地基損壞，同時洪水也會破壞像是門廊、擋土牆等的結構穩定，若不慎可能倒塌，務必小心。

大量洪水還可能導致房屋附近的土壤鬆動，樓宇局提醒，如果周遭的土壤鬆軟，應避開大樹周邊區域，避免不幸被倒塌的樹木壓到；若有飲用水污染問題，可打市府熱線311報告。

樓宇局表示，維修承包商需有政府註冊紀錄，以及樓宇局的工作許可證，電工、煤氣管道維修工人需要擁有合格證照，民眾可上網頁https://on.nyc.gov/3jHdhhb查詢執照狀態。

房屋在維修前，應與聯繫專業工人或樓宇局聯繫，持有執照的水管工，可以在處理危險情況、修復基本服務、維持衛生條件等情況下，直接在線上向市樓宇局提交「緊急工作通知」(Emergency Work Notifications)申請，可不需等待批准，就開始修復工程。

洪水 工作 紐約市

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