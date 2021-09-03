紐約長島森林冒險樂園 高空步道、滑索好酷

身上有安全繩索保護，不需擔心摔落。(取自The Adventure Park at Long Island臉書)

夏末秋初，不少人抓緊夏天的尾巴到海邊、湖畔戲水，不過長島 蘇福克郡(Suffolk County)有一個森林冒險樂園 (The Adventure Park at Long Island)，提供各個年齡層的民眾在參天大樹之間往來穿梭，想像自己是森林泰山，自由地在樹林間攀爬和擺盪。

去長島森林冒險樂園，嘗試一下半空探險。(讀者提供)

14步道 185樹台 34滑索

占地五英畝的長島森林冒險樂園，與普通的森林冒險樂園不同，採用瑞士的「空中步道」設計模式，將14條不同等級的步道、185個樹上平台，利用橋樑、繩索、木頭和34條滑索(zipline)連接，讓民眾能夠隨意攀爬，而每一個連接的步道，都挑戰著攀爬者的技能和體力。

去長島森林冒險樂園，當一回人猿泰山。(讀者提供)

教練教學 全程安全繩索

到了這個森林冒險樂園，不需要擔心自己不是泰山，也不是蜘蛛人，更不需要擔心自己過去從沒有攀爬經驗，除了在行前將會有專業教練教學，全程還有安全繩索、手套等，不需要擔心受傷或是不慎摔落。

身上有安全繩索保護，不需擔心摔落。(取自The Adventure Park at Long Island臉書)

為了方便民眾識別，園區將空中步道分成五個不同等級，從高度和難易度區分，分別是黃色、綠色、藍色、黑色一星和黑色二星；其中黃色和綠色步道離地面較近，允許七歲以上的民眾攀爬，不過14歲以下則需要有成人監視或陪同；藍色較高，是開放十歲至13歲需陪同；黑色一星次高，為12歲至13歲需陪同；黑色二星高度最高，則是僅開放14歲以上者使用，民眾可以依照自己的經驗和體力，選擇想要挑戰的步道攀爬。

3-6歲有專屬冒險遊樂場

不過園區也提醒，攀爬民眾體重不可超過265磅，而進入空中步道者，至少要七歲以上，且對於是否安全，有獨立辨別能力者，才可以挑戰；三歲至六歲兒童，則可以到專屬的「冒險遊樂場」，體驗為小小孩設計的簡單且安全的攀爬裝置；園區表示，「冒險遊樂場」與一般高空步道的設備相同，但高度較低，最高處離地僅有24吋，家長可以在一旁協助孩子享受攀爬樂趣。

兒童有專屬的「冒險遊樂場」。(取自The Adventure Park at Long Island臉書)

一般的森林冒險樂園，都僅有白天開放，不過長島的森林冒險樂園，在每年夏天都會推出「閃亮園區」(Glow in the Park)的期間限定獨家活動，直至11月27日的每周六夜間，將會點亮燈光，搭配著月色和現場音樂，整個園區就有如轉變成魔法森林一般，為遊客帶來前所未有的體驗。

「閃亮園區」的期間限定獨家活動，將園區搖身一變成為魔法森林。(取自The Adventure Park at Long Island臉書)

營火周五伴星空 別錯過

在森林裡怎麼可以少了營火體驗？森林冒險樂園在每周五還有「營火周五」(Firepit Fridays)的活動，在入秋夜晚逐漸轉冷的天氣，圍坐在篝火旁，一邊和親友們聊天、一邊看著滿天星空，遠離城市的喧囂，沉浸在大自然中。

不可穿夾腳拖、布希鞋

想要完整體驗空中步道，穿著及裝備也很重要，園區不論晴雨皆有開放，民眾應該專著易活動的衣服，以及不露趾的運動鞋、跑步鞋等，不可穿著高跟鞋、夾腳拖、布希鞋(Crocs)、平底娃娃鞋等，也建議長髮者將頭髮綁起。

雖然園區有提供安全繩索，防止民眾摔落，但攀爬過程中將會大量使用到雙手，園區建議民眾應該戴手套防護，除了可以自行攜帶手掌為皮革設計的手套，也可以在現場或購票時上網購買手套，每雙八元。

經歷了高強度的運動後，肚子也開始餓了，民眾可以自行攜帶食物到園區享用，現場除了有免費飲用水，也提供野餐桌；零售店裡則有飲料和輕食可供購買；不過要注意的是，不可攜帶酒精飲料，或是會製造熱源的食物，像是BBQ烤爐等。

為了方便民眾識別，園區將空中步道依高度和難易，分成五個不同等級。(讀者提供)

完全接種者可免戴口罩

長島森林冒險樂園遵從聯邦疾病防治中心(CDC)指南，已完全接種疫苗者可不用戴口罩；開放時間：從即日起至9月6日，為周一至周四從早10時至晚9時、周五早10時至晚10時、周六早9時至晚10時、周日早9時至晚8時；9月7日至11月7日，周一至周四僅開放團體遊客，一般民眾開放時間為周五下午3時至晚10時、周六早9時至晚10時、周日早9時至晚6時。

更多資訊可上網站https://bit.ly/3gOVhiX查詢。