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周末好去處╱里奇蒙郡園遊會、免費學製墨汁 新奇有趣

記者顏嘉瑩整理

里奇蒙郡園遊會

一年一度的史泰登島里奇蒙郡園遊會(The Richmond County Fair)，訂於9月4日(周六)至6日(周一)連續三天舉辦，這個園遊會是該富有歷史文化的小鎮上每年最大的籌款活動，營收將被用來保存小鎮歷史文化，修復史泰登島占地112英畝、共40座歷史建築。活動上將會有專著古裝的導覽員介紹小鎮歷史，還有音樂、遊戲、比賽，以及各種園遊會攤販及食物。門票三歲以下免費，其他票價4至10元不等，活動時間為中午12時至晚6時，詳情及地址可上網頁https://bit.ly/3zzSi5p查詢。

展望公園健行

布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)是紐約市最受歡迎的公園之一，不過公園裡也有許多不為人知的歷史和必看的自然景觀；由城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)組織的展望公園健行活動，將於9月4日(周六)舉辦，帶領著參加者用步行的方式，更深入了解這塊紐約市的瑰寶。該活動時間為上午11時至中午12時、免費參加，集合地點在Parkside大道及South Lake Drive交口的Park Circle，更多資訊請見網頁https://on.nyc.gov/3jvlJji

返校家庭日

由紐約市公園局主辦的返校家庭日，訂於9月4日(周六)在皇后區的Brookville公園舉行，讓孩子們在開學前，能夠與許久未見的朋友們一起同樂、遊戲，享受最後夏日的美好。該活動將有許多為親子設計的遊戲、闖關活動、手工藝、音樂、玩偶秀、照相亭，以及其他免費禮物等。該免費活動時間為中午12時至下午4時，地點位於Brookville公園內的Brookville Park Field House，詳情可在網頁https://on.nyc.gov/3Bzdwkx查詢。

免費學手工製墨

有沒有想過墨汁是如何製成的？為了慶祝憲法日和公民日(Constitution Day and Citizenship Day)，皇后區的魯弗斯金莊園博物館(King Manor Museum)訂於9月4日(周六)舉辦免費活動，教導民眾如何遵循古法、製作墨汁。出生於紐約的魯弗斯金(Rufus King)是政治家及外交官，同時也是美國憲法的簽署者之一，當年他就是用橡木膽墨水以及鵝毛筆，簽署美國憲法；該活動將帶領民眾製作橡木膽墨水，並用鵝毛筆書寫。活動免費、不需預約，時間為下午1時至4時，地址及詳情請瀏覽網頁https://bit.ly/38sQLSz

紐約市 美國 史泰登島

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