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郎朗青年學者計畫 首度向全球開放

記者金春香／紐約報導
「青年學者」畢業音樂會在卡內基音樂廳舉行。（基金會提供）
「青年學者」畢業音樂會在卡內基音樂廳舉行。（基金會提供）

郎朗國際音樂基金會「青年學者」(Young Scholars)培養計畫，即日起向全球六至16歲青少年開放申請，該項目自2008年起每兩年選拔一次，旨在為有音樂天賦、熱愛鋼琴的青少年提供專業指導和表演機會，今年首度在全球範圍內接受申請，截止日期為10月31日。

該培養計畫將來自不同國家的未來音樂家們聚集一堂，實現靈感碰撞與文化交流，入選者們有機會前往世界各地參與國際音樂節及古典音樂盛事，開拓音樂事業；過去幾年，學員們主要參與的音樂節包括在英國舉辦的牛津鋼琴藝術節(Oxford Philomusica Piano Festival)、利茲國際鋼琴藝術節(Leeds International Piano Festival)，在美國舉辦的吉爾莫國際鋼琴藝術節(Gilmore Keyboard Festival)，瑞士的阿爾卑斯古典音樂節(Switzerland Alps Classics)等。

其他演出機會還有在紐約卡內基音樂廳舉辦的「青年學者」畢業音樂會、郎朗和朋友系列音樂會(Lang Lang & Friends Concert Series)、施坦威鋼琴系列音樂會等，學員們有機會獲得郎朗、格拉夫曼(Gary Graffman)、卡普林斯基(Yoheved Kaplinsky)及陳宏寬等鋼琴大師的悉心指導。

申請者不限國籍，但需能用英文基本溝通，申請材料包括報名表和三段視頻，其中一段為自我陳述，解釋為何想申請該項目、為什麼音樂對自己很重要、首次接觸音樂的經歷、為什麼選擇鋼琴等，另外兩段為演奏視頻，每段不超過五分鐘。

申請者可登錄基金會官網https://langlangfoundation.org/programs/young-scholars/submission-2022-24/提交材料，申請截止日期為美東時間10月31日晚11時59分；提交申請後將收到郵件確認，篩選過程約四至六周。

往年郎朗(右二)與青年學者們合影。（基金會提供）
往年郎朗(右二)與青年學者們合影。（基金會提供）

美國 紐約 卡內基音樂廳

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