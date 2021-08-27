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水上摩托 環島遊船 紐約海域High翻天

記者張心／紐約報導
遊客駕駛水上摩托觀賞自由女神像。(記者張心／攝影)
遊客駕駛水上摩托觀賞自由女神像。(記者張心／攝影)

紐約的夏天已近尾聲，如果還沒來得及和海水來場親密接觸，亦或是擔心游泳戲水時和新冠病毒不期而遇，那麼水上摩托(Jet Ski)和觀光遊船(Sightseeing Cruise)這兩項水上活動，便是既涼爽又安全的最佳體驗。是時候換上輕快的泳裝，戴上酷颯的墨鏡，塗上厚厚的防曬霜，在水面上和2021年的夏天做個道別。

駕駛水上摩托，遠觀曼哈頓風景。(取自Sea the City Jet Ski官方...
駕駛水上摩托，遠觀曼哈頓風景。(取自Sea the City Jet Ski官方Instagram)

水上摩托 零門檻極限運動

散步在哈德遜河畔，經常能看到河面上呼嘯而過的水上摩托；時而單人騎行，時而兩人成雙，又或是四到六人全家歡樂行；無論多大的團隊，都有機會體會水上摩托的駕駛魅力。

駕駛水上摩托，徜徉在曼哈頓下城海域。(取自Sea the City Jet Sk...
駕駛水上摩托，徜徉在曼哈頓下城海域。(取自Sea the City Jet Ski官網)

紐約最有名的水上摩托門店(Sea the City Jet Ski)位於自由女神像(Statue of Liberty)附近，提供全程一小時的水上摩托租賃服務。騎行路線由專業導遊帶領，途經世界貿易中心(World Trade Center)、艾利斯島(Ellis Island) 、自由女神像 、總督島(Governors Island)、布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)、曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)、威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)等著名紐約地標。

駕駛水上摩托，徜徉在曼哈頓下城海域。(取自Sea the City Jet Sk...
駕駛水上摩托，徜徉在曼哈頓下城海域。(取自Sea the City Jet Ski官網)

不需要特殊培訓和駕駛牌照，18歲以上的成人都可以獨立操作水上摩托車，只要在駕駛前和教練學會發動、剎車、調速按鈕即可。門店提供救生衣和安全帶，乘客需要自備泳衣或防水服，就可以快樂地踏上五顏六色的水上摩托，開始刺激又難忘的騎行之旅。

飛速駛向自由女神像的水上摩托手。(取自Sea the City Jet Ski官...
飛速駛向自由女神像的水上摩托手。(取自Sea the City Jet Ski官方Instagram)

水上摩托的後制動力很強，稍稍調高速度就會飛一般在海面上衝出去，簡直「玩的就是心跳」。導遊會騎在最前面，引導大家騎在安全的路線上，和遠處的船隻保持一定的距離。每騎到一個觀賞景點，導遊就會停下來給大家預留拍照時間。旁邊也時刻有跟隨的教練，防止有騎車的乘客突然掉隊或是出現故障。總之安全系數很高，遊客可以放心大膽體驗環繞曼哈頓島的刺激。

Sea the City Jet Ski官網：https://www.seathecity.com/。地址：Liberty State Park, 84 Audrey Zapp Dr, Jersey City, NJ 07305。

駛向自由女神像的觀光遊船。(取自Circle Line Sightseeing ...
駛向自由女神像的觀光遊船。(取自Circle Line Sightseeing Cruises官方Instagram)

觀光遊船 換個角度看紐約

如果實在難以接受水上摩托的速度，又希望能換個角度從水面上看紐約，觀光遊船便是不二之選；已經開設75年的環線觀光遊船(Circle Line Sightseeing Cruises)久負盛名，是每個來紐約旅行的遊客必須打卡的參觀項目。

環線觀光遊船提供五條航線，價格在18元至40元之間，其中最受歡迎的Best of NYC Cruise，全程2.5小時，整整環繞曼哈頓島一周，所有眾所周知的紐約景點，都能在游覽過程中觀賞到。喜歡自由女神像的乘客，可以選擇Liberty Super Express和Liberty Midtown Cruise兩條航線，前者從下城砲台公園(Battery Park)出發，全程45分鐘；後者從中城出發，途經帝國大廈、克萊斯勒大廈(Chrysler Building)、高線公園(The High Line)、世貿中心、自由女神像和艾利斯島，全程一小時。

為了滿足只希望看到紐約著名地標的乘客，環線觀光遊船的Landmarks Cruise從中城西出發，駛向下城後再開至中城東折返，可以使遊客在1.5小時內盡賞曼哈頓和布碌崙的風景。對鐘愛紐約夜景的人們，也可以選擇Harbor Lights Cruise，路線與Landmarks Cruise相同，只不過在晚7時出發，能盡賞曼哈頓的日落黃昏和漫天星河。

所有的航線都提供船內和戶外船板空間，讓遊客可以在心儀的觀賞景點拍照留念。船內也提供餐飲酒水區，看景的同時能點杯雞尾酒小酌。

Circle Line Sightseeing Cruises官網：https://www.circleline.com/。中城西(Midtown West)地址： 83 North River Piers, W 42nd St, New York, NY 10036; 下城西(Downtown West) 地址：22 Battery PI, New York, NY 10004。

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