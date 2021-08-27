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周末好去處╱巨型玩偶、擼貓咖啡館 放鬆一下

記者張心整理

遙望曼哈頓的天台農場

邊做農家樂邊賞曼哈頓樓景，了解現代農場的生產流程，享受植物採摘的樂趣，Brooklyn Grange滿足人們對「農村+紐約」的嚮往，在全市打造了三個天台農場，由專業導遊帶領提供全程45分鐘的遊覽活動。目前位於長島市(Long Island City)和布碌崙日落公園(Sunset Park)的天台農場分別於每周六和周日開放，票價為十元，需在官網提前預訂：https://www.brooklyngrangefarm.com/tours。長島市地址：37-18 Northern Blvd., Roof, Long Island City, Queens 11101；布碌崙地址：850 Third Ave., Roof, Brooklyn, NY 11232。

洛克菲勒中心巨型玩偶

洛克菲勒中心廣場迎來新的巨型夥伴—身高216呎的「COMPANION+BFF」，由著名當代藝術家KAWS創作。神似米老鼠的COMPANION(陪伴)和毛茸茸的BFF(好朋友)是KAWS席捲全球的兩款經典設計，曾在紐約現代藝術博物館(MoMA)、布碌崙博物館等公共空間展覽。KAWS將此次出展的COMPANION設計為灰色，代表經歷疫情時內心孤獨、恐懼、悲傷的人們，手握粉色的BFF，象徵永不放棄希望和美好，為疫後復甦的紐約打氣加油。展出地址：30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112。

曼哈頓擼貓咖啡

慵懶的周末下午，想要邊擼貓邊喝咖啡嗎？位於曼哈頓東村的Koneko咖啡館，滿足愛貓星人的全部想像。Koneko在日語里是「貓」的意思，三層的咖啡館有室內和室外空間，藏著12只各類品種的貓咪及各式逗貓玩具；同時有經典日式咖啡、清酒和東京小吃，價格大多在十元以內。由於疫情影響，顧客必須在官網提前預約訪問時間，網址：https://www.konekonyc.com/。店鋪地址：26 Clinton St., New York, NY 10002。

史島蘇州園林「寄興園」

坐落於史泰登島的「寄興園」(New York Chinese Scholar's Garden)，是全美唯二的中國古典園林之一，園內一石一磚、一草一木皆從中國進口而來。園內設計以明代樣式為範本，將中國傳統儒、釋、道三家文化精髓融合于建築群中，吸引了無數海內外遊客，在Google上收穫了上千條五星讚譽。目前園林營業時間為每周三至周日，上午11時至晚7時；門票為成人五元，老人與學生四元；因新冠疫情，12歲以上遊客進園需要出示疫苗接種證明。地址：1000 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301。

咖啡 長島市 紐約

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