紐約大都會歌劇院與樂團達協議 確保9月回歸

大都會歌劇院與樂團達成四年協議 ，確保9月重開，將帶來威爾第的經典「安魂曲」演出。（記者金春香／攝影）

紐約大都會歌劇 院(Metropolitan Opera)24日宣布，與代表樂團成員的工會達成四年協議，確保在關閉一年半後在9月順利回歸；劇院日前並宣布，為紀念911恐襲20周年，將於當日表演威爾第(Giuseppe Verdi)的「安魂曲」(Requiem)。

大都會歌劇院去年3月11日因疫情關閉，取消了276場演出及世界巡演，其1000多名樂隊成員、歌唱演員、舞台人員等都失去工作 ，去年10月，劇院宣布將於今年9月27日回歸，並開始在劇院與各職業領域人員工作合約到期前後簽訂新合約，以保證順利重開。

但大都會劇院在與代表舞者、演員、舞台人員等工會代表簽訂合約後，因計畫在新合約中計畫削減樂隊樂手的工資，導致與樂隊成員工的合約一直未能簽訂。

24日雙方終於確定接下來四年的演出協議，劇院經理Peter Gelb表示，樂隊成員經歷了16個月的艱難挑戰，如今大家終於可以開始重新返回劇場排練和演出，準備迎接觀眾。

劇院上周進一步宣布，因應911恐襲20周年，重開日期將從9月27日提前至11日，當日將帶來威爾第的經典「安魂曲」演出；在正式回歸前，劇院還將於9月4日和5日在林肯中心廣場Damrosch Park帶來兩場免費演出。

劇院日前還宣布，所有管弦樂團和合唱團成員、劇院員工和觀眾，必須出示疫苗接種證明，才能參與和觀看表演。