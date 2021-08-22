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親子互助會大送書包文具 千人同樂

記者顏潔恩╱紐約報導
現場有遊戲攤位讓孩童玩樂。(記者顏潔恩/攝影)
現場有遊戲攤位讓孩童玩樂。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)親子互助會21日攜手市公園局、當地民選官員，於6、7大道交67街的埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行「團結一致」返校日活動，免費派送書包和文具，家長攜帶孩童共上千人參與。

互助會會長黃妮可表示，此次是疫情以來首個大規模活動，開心獲得社區的響應；提醒新學年即將來臨，疫情還在，但大眾要積極面對，做好防疫措施外也應時刻關注政府官方的信息。

現場有遊戲攤位讓孩童玩樂。(記者顏潔恩/攝影)
現場有遊戲攤位讓孩童玩樂。(記者顏潔恩/攝影)

另一方面，市府目前仍無網課計畫，對此她表示不該直接取消遠程教學，畢竟有些華人家庭確實有難言之隱；例如有些孩童的身體可能較虛弱，或家長擔心孩子上學時會不慎把病毒帶回家感染給家裡的老人，如果沒有網課，家長可能會因為顧忌而考慮讓孩子請假。因此希望市府還是能保留遠程教學，給家長和孩童更多選擇。

當天互助會有150多名義工助陣，派送1000個上學用書包和文具外，還有藝術文化表演、30個包括醫療、健保、娛樂遊戲等攤位，將必要的資源講解給社區民眾了解；該活動由州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室協辦，並有翠園酒家、第一保健、帝國藍十字藍盾健保、飛達利等贊助。

主辦方派發免費書包和文具，吸引不少家長攜帶孩童排隊領取。(記者顏潔恩╱攝影)
主辦方派發免費書包和文具，吸引不少家長攜帶孩童排隊領取。(記者顏潔恩╱攝影)

疫情 健保 遠程教學

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