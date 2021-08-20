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新冠檢測帳單千元 市議員促查CareCube

記者顏潔恩／紐約報導
CareCube被指向顧客收取不合理的新冠檢測費用；圖為日落公園的CareCube診所。(記者顏潔恩╱攝影)
CareCube被指向顧客收取不合理的新冠檢測費用；圖為日落公園的CareCube診所。(記者顏潔恩╱攝影)

自新冠疫情爆發以來，紐約市便提倡免費新冠檢測，多數健康保險公司也承擔全額的檢測費用；然而在全市設立診所的私人醫療機構CareCube，被爆出向顧客收取檢測費用，一名布碌崙(布魯克林)亞裔女子更是收到千元帳單，衆多投訴引發市議員蘭德(Brad Lander)致信州檢察長詹樂霞(Letitia James)盼展開調查。

除史泰登島外，CareCube在全市有20間診所，主要集中在布碌崙區域，包括日落公園、貝瑞吉以及U大道等華社；因市府在疫情初期便積極推廣免費新冠檢測，在此之前也沒有民眾投訴遭到不合理收費，因此許多民眾到CareCube接受檢測時，也以為健保計畫會全額承擔。

可是多名布碌崙居民近期投訴，收到該診所發來的帳單，金額從100元至上千元；一名退休圖書館員費蘭(Jay Filan)3月到診所進行PCR檢測時，員工全程沒提要收費，一個月後他才收到100多元的帳單，近日再收到郵件表示再不支付就要交收債公司處理。

對此CareCube表示，就算健保計畫承擔檢測費用，但每次檢測前，該診所須對當事人執行一項「測前評估」以確定符合條件；而這項服務最終會被列入門診(office visit)的收費項目中，受到法律的認同。

費蘭後來詢問健保公司，員工指CareCube沒有列出正確的計費代碼(billing code)，以致於不能通過這筆費用的申請；費蘭將這個消息帶給CareCube時遲未獲回應，直至受到媒體報導後，他在本月14日示意這筆款項已取消。

葉凱瑟琳(Kathryn Yee，姓名皆音譯)也遇到類似情況，她於去年12月及今年1月到CareCube接受檢測，不久後收到一張列有多個收費項目的帳單，從30元至645元不等，總額是1161元；震驚之餘多次致電詢問，但對方每次都沒有正面回應，叫她聯繫健保公司處理，至今都未解決。

由於接到愈來愈多的投訴，蘭德已致信州檢察長辦公室，希望針對CareCube展開調查，確保沒有誤導大眾、不合理收費、或是製造不必要的障礙，若有違規，就要接受處罰。

檢測 帳單 健保

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