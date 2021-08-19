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美國華人博物館 要求出示疫苗接種證明入館

記者金春香／紐約報導
美國華人博物館即日起要求民眾出示疫苗接種證明入館。（記者金春香／攝影）
美國華人博物館即日起要求民眾出示疫苗接種證明入館。（記者金春香／攝影）

美國華人博物館(MOCA)19日宣布，即日起12歲以上民眾需出示疫苗接種證明，才可入館參觀，9月19日前，民眾可無需預約就可免費參觀MOCA。

MOCA19日表示，為響應市府的防疫要求，即日起要求12歲以上民眾，需要出示至少完成一劑接種的證明才可入館，12歲以下兒童必須要在已接種的成人陪同下進館；館內需要全程戴口罩。

進館時，參觀者需要出示身分ID和與ID姓名匹配的接種紙質文件或照片，也可出示紐約州「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)或「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe)應用程序。

在美國以外國家接種的民眾，可以出示獲得世界衛生組織授權的阿斯利康/SK生物科學(AstraZeneca/SK Bioscience)，印度製AZ疫苗(也稱Covishield)，Vaxzevria，中國國藥集團(Sinopharm)或中國醫藥公司科興生物製藥(Sinovac)疫苗的接種官方證明。

9月19日前，民眾可免費參觀MOCA，無需預約，開館時間為周二、周三、周五至周日上午11時至下午6時，周四上午11時至晚9時，周一閉館。

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