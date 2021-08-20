要看要快 搖滾康尼島 周五煙火秀 9.3夏季最後一場

康尼島遊樂園適合親子同遊。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市的夏季正步入尾聲，布碌崙(布魯克林)康尼島 依然充滿活力，不僅有紐約客喜歡造訪的海灘，直到9月還有包羅萬象的夏日活動，從遊樂園、露天電影院 到搖滾演唱會應有盡有；因空氣流通，戶外活動的防疫措施相較室內寬鬆，為還未接種疫苗的孩童提供遊樂的機會，趕緊抓住夏天的尾巴，在入秋以前，來康尼島放鬆玩樂一番。

周五煙火秀 現場KTV

自7月4日國慶日起，康尼島就在每周五晚為觀眾帶來精彩煙花秀，慶祝康尼島的復甦，並吸引更多遊客造訪，帶動當地經濟；身處在遊樂園區域、以及西10街至15街之間的步道(Coney Island Boardwalk)上的民眾，可以清楚觀賞煙花，每周五晚9時45分燃爆，9月3日將是夏季最後一場煙花秀。

康尼島的迪諾神奇摩天輪公園。(記者顏潔恩/攝影)

同一時間在迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)附近，會舉行「周五現場KTV」活動，邀民眾前來一同載歌載舞；活動時間是每周五晚7時到晚11時，地址是西12街3059號。

康尼島海灘的露天電影院由當地非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)發起，是最適合孩童參與的活動，民眾能自帶野餐布或便攜的椅子，一邊觀賞電影一邊吹著海風，十分愜意；電影播放日將在特定的周一晚舉行，電影題材種類繁多，可瀏覽網站coneyflicks.com了解詳情。

康尼島海灘的露天電影院，適合民眾攜帶孩童前往觀看。(取自Coney Island Fun Guide網頁)

免費音樂會 入場先到先得

喜歡音樂的小夥伴不可錯過康尼島周末的免費音樂會，來自布魯克林當地的嘻哈樂團「Brooklyn's Stetsasonic」將在本月28日(周六)帶來演出，以擅長的口技節奏(Beatbox)文化演繹80年代一首首膾炙人口的歌曲；當日演出也慶祝該樂團出道40周年，能在康尼島舞台與粉絲們歡慶，對成員們而言意義重大，屆時也會有特別來賓撐場，時間是晚7時至8時30分。

康尼島從遊樂園、露天電影院到搖滾演唱會應有盡有。(記者顏潔恩/攝影)

接著在29日(周日)，有一場紀念已故流行歌手麥可·傑克森(Michael Jackson)的演唱會，與其最後一張專輯名字同名，「Invincible: A Glorious Tribute to Michael Jackson」將由唱片騎師(DJ)KS 360帶來表演；傑克森的多首成名曲Billie Jean、Beat It、Smooth Criminal及Thriller等，將會再次被聽見，時間是晚7時至8時30分。

以上演唱會均無需憑票入場，但場地有人數限制，先到先得，地址都在西21街3052號；入場民眾必須已完成接種新冠疫苗，並出示接種證明，入場時須戴口罩，主辦方也建議民眾在演出過程中全程戴口罩，更多消息可查詢網頁cityparksfoundation.org/summerstage-experience。

康尼島博物館，記載著當地的歷史。(記者顏潔恩/攝影)

懷舊博物館 探巡歷史足跡

若玩膩康尼島的月神遊樂園，不妨來當地博物館一探究竟，這裡有著濃烈康尼島特色的懷舊物品；博物館記載著各類有關康尼島記憶的老照片、「退役」後被擺放在館裡的遊樂設施、以及建築結構，當然也是買明信片、鑰匙圈等手信最適合不過的地方。

康尼島博物館從即日起的周五、六日的中午12時至晚6時開放，直至9月5日(周日)，入場費為成人票五元，只能在現場購票，地址是Surf大道1208號。

民眾可來到History Project的辦公室，了解康尼島的歷史。(記者顏潔恩/攝影)

自2004年，非營利機構「History Project」便開創一個項目，歡迎社區民眾用口述訪談的形式，紀錄自己在康尼島發生的事蹟，以永恆地保留這個社區的歷史；民眾能在迪諾神奇摩天輪公園的入口處找到該機構設立的辦公室，聆聽民眾對於康尼島的記憶，更多消息請查詢網站：www.coneyislandhistory.org。