我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

要看要快 搖滾康尼島 周五煙火秀 9.3夏季最後一場

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島遊樂園適合親子同遊。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島遊樂園適合親子同遊。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市的夏季正步入尾聲，布碌崙(布魯克林)康尼島依然充滿活力，不僅有紐約客喜歡造訪的海灘，直到9月還有包羅萬象的夏日活動，從遊樂園、露天電影院到搖滾演唱會應有盡有；因空氣流通，戶外活動的防疫措施相較室內寬鬆，為還未接種疫苗的孩童提供遊樂的機會，趕緊抓住夏天的尾巴，在入秋以前，來康尼島放鬆玩樂一番。

周五煙火秀 現場KTV

自7月4日國慶日起，康尼島就在每周五晚為觀眾帶來精彩煙花秀，慶祝康尼島的復甦，並吸引更多遊客造訪，帶動當地經濟；身處在遊樂園區域、以及西10街至15街之間的步道(Coney Island Boardwalk)上的民眾，可以清楚觀賞煙花，每周五晚9時45分燃爆，9月3日將是夏季最後一場煙花秀。

康尼島的迪諾神奇摩天輪公園。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島的迪諾神奇摩天輪公園。(記者顏潔恩/攝影)

同一時間在迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)附近，會舉行「周五現場KTV」活動，邀民眾前來一同載歌載舞；活動時間是每周五晚7時到晚11時，地址是西12街3059號。

康尼島海灘的露天電影院由當地非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)發起，是最適合孩童參與的活動，民眾能自帶野餐布或便攜的椅子，一邊觀賞電影一邊吹著海風，十分愜意；電影播放日將在特定的周一晚舉行，電影題材種類繁多，可瀏覽網站coneyflicks.com了解詳情。

康尼島海灘的露天電影院，適合民眾攜帶孩童前往觀看。(取自Coney Island...
康尼島海灘的露天電影院，適合民眾攜帶孩童前往觀看。(取自Coney Island Fun Guide網頁)

免費音樂會 入場先到先得

喜歡音樂的小夥伴不可錯過康尼島周末的免費音樂會，來自布魯克林當地的嘻哈樂團「Brooklyn's Stetsasonic」將在本月28日(周六)帶來演出，以擅長的口技節奏(Beatbox)文化演繹80年代一首首膾炙人口的歌曲；當日演出也慶祝該樂團出道40周年，能在康尼島舞台與粉絲們歡慶，對成員們而言意義重大，屆時也會有特別來賓撐場，時間是晚7時至8時30分。

康尼島從遊樂園、露天電影院到搖滾演唱會應有盡有。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島從遊樂園、露天電影院到搖滾演唱會應有盡有。(記者顏潔恩/攝影)

接著在29日(周日)，有一場紀念已故流行歌手麥可·傑克森(Michael Jackson)的演唱會，與其最後一張專輯名字同名，「Invincible: A Glorious Tribute to Michael Jackson」將由唱片騎師(DJ)KS 360帶來表演；傑克森的多首成名曲Billie Jean、Beat It、Smooth Criminal及Thriller等，將會再次被聽見，時間是晚7時至8時30分。

以上演唱會均無需憑票入場，但場地有人數限制，先到先得，地址都在西21街3052號；入場民眾必須已完成接種新冠疫苗，並出示接種證明，入場時須戴口罩，主辦方也建議民眾在演出過程中全程戴口罩，更多消息可查詢網頁cityparksfoundation.org/summerstage-experience

康尼島博物館，記載著當地的歷史。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島博物館，記載著當地的歷史。(記者顏潔恩/攝影)

懷舊博物館 探巡歷史足跡

若玩膩康尼島的月神遊樂園，不妨來當地博物館一探究竟，這裡有著濃烈康尼島特色的懷舊物品；博物館記載著各類有關康尼島記憶的老照片、「退役」後被擺放在館裡的遊樂設施、以及建築結構，當然也是買明信片、鑰匙圈等手信最適合不過的地方。

康尼島博物館從即日起的周五、六日的中午12時至晚6時開放，直至9月5日(周日)，入場費為成人票五元，只能在現場購票，地址是Surf大道1208號。

民眾可來到History Project的辦公室，了解康尼島的歷史。(記者顏潔恩...
民眾可來到History Project的辦公室，了解康尼島的歷史。(記者顏潔恩/攝影)

自2004年，非營利機構「History Project」便開創一個項目，歡迎社區民眾用口述訪談的形式，紀錄自己在康尼島發生的事蹟，以永恆地保留這個社區的歷史；民眾能在迪諾神奇摩天輪公園的入口處找到該機構設立的辦公室，聆聽民眾對於康尼島的記憶，更多消息請查詢網站：www.coneyislandhistory.org

康尼島遊樂園的過山車很受歡迎。(記者顏潔恩/攝影)
康尼島遊樂園的過山車很受歡迎。(記者顏潔恩/攝影)

康尼島 電影院 博物館

上一則

周末好去處╱戶外舞蹈藝術節、陶瓷特賣會都可選擇

下一則

抗議禁逼遷令遭推翻 眾議員被捕

延伸閱讀

疫情復燃 康尼島美人魚遊行二度取消

疫情復燃 康尼島美人魚遊行二度取消
周末好去處／紐約夏日街道、免費紮染課程

周末好去處／紐約夏日街道、免費紮染課程
周末好去處╱碼頭音樂節、迪士尼喬裝派對來了

周末好去處╱碼頭音樂節、迪士尼喬裝派對來了
疫情反彈 多個華裔集居區危險

疫情反彈 多個華裔集居區危險
康尼島海灘遭汙染 市府警告勿下水

康尼島海灘遭汙染 市府警告勿下水

熱門新聞

10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信

吳亦凡再爆「已婚有2歲小孩」網：有鄭爽前例我相信