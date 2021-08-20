周末好去處╱戶外舞蹈藝術節、陶瓷特賣會都可選擇

戶外舞蹈藝術節

第40屆「Battery Dance Festival」的前身是「下城舞蹈藝術節」，去年受到新冠疫情影響，表演全程以線上形式進行，今年則保留線上與線下活動，讓更多人觀賞；橫跨世界各地的舞蹈員將帶來不同風格的表演，20日(周五)將是藝術節的最後一日，將有七組表演為此次活動畫上句點。表演時間將從晚7時開始，地點是曼哈頓 下城Robert F.Wagner公園，地點是Battery Place20號，無需憑票入場，建議民眾戴口罩出席，可瀏覽batterydance.org/battery-dance-festival查詢詳情。

格林威治陶瓷特賣會

Greenwich House Pottery作為非營利機構，協助藝術家拓展知名度、並推廣陶瓷藝術已有110年，目前也有開辦陶藝課，讓參與者學習成型方法和燒結規律，了解到陶藝型態的產生和演化；21日(周六)則在中心內舉行陶藝特賣會，將展示各種類形狀的陶瓷作品，除了能裝飾家裡氛圍，還能作為一個完美的婚禮禮物送給佳人。時間是上午11時至下午4時，地址是紐約 Jones街16號，瀏覽greenwichhouse.org了解更多。

皮克斯主題迷你高爾夫球場

以皮克斯動畫的多部著名電影 為靈感，許多角色和圖標將從螢幕裡走出來，成為高爾夫球場的一部分，與民眾趣味互動，這裡有深受歡迎電影如「神奇動物總動員」、「海底總動員」、「可可」、「超人特工隊」等大人小孩都為之瘋狂的人物，共有18個洞球場設計；活動從即日起開到10月初，周日至周四早10時至晚8時、周五六早10時至晚10時，成人小孩都需憑票入場，可登錄網站pixarputt.com購票。

布萊恩公園兒童夏令營

在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)舉行的夏季兒童夏令營(Camp Kids)，本周末迎來最後兩日活動，孩子們應把機會；每日的種類繁多，包括木偶戲、手工藝品製作、孩童瑜伽、魔術表演、音樂班等；活動免費，適合學前班、或剛入小學的孩童參加，周六、日(21、22日)中午12時開始，布萊恩公園位於五、六大道交40街處，詳情可瀏覽官網bryantpark.org/programs/camp-kids。