市警不打疫苗 上班須戴口罩

市警出台疫苗新規，要求未打疫苗者上班須一直戴口罩。(記者張晨╱攝影)

隨著Delta變種病毒持續在紐約肆虐，市警為配合市府強制的防疫政策，將對那些未接種新冠疫苗 、也未戴口罩 的警員做出違規懲罰，不論在室內還是戶外。

市警17日晚向所有員工發送了一份最新的防疫指導公告文件，要求警員向市警醫務小組(NYPD's Medical Division)提供疫苗接種證明。

此前，市警一直在呼籲成員接種，但數據顯示，截至上個月只有43%的制服和文職警員接種了疫苗。

公告表示，如果警員不能向醫務小組提供接種證明以備案，那麼在上班執勤時，無論是在室內還是室外，包括在駕駛巡邏車輛時，必須一直戴口罩；只有在進行合理活動，如進食、飲水、根據氣溫調整口罩或糾正呼吸狀況時，可短暫摘下，但完成後則需立刻恢復原位。

公告還特別指出，「未接種疫苗的成員一經發現未遵循要求戴口罩，將受到適當的紀律處分。」

一些警員表示贊同，認為在去年疫情最嚴重時，由於一些警員的防疫疏忽，導致了警局內部的一些傳染病例。

各分局和巡邏小組巡官以上警銜的人，將負責對未接種疫苗的警員執行這項政策，市警表示，已接種疫苗的警員在電梯、學校、公共交通工具、遊民收容所、監獄、療養院或醫院，也必須戴上口罩。

公告並未說明處罰細則，也沒有說明接種過疫苗的警員是否會因不戴口罩而受到處罰，市警對此也未立即回應。

疫情期間，市警經常受到批評，因為許多警員被發現在執勤時公開藐視口罩指導規範，被認為在某種程度上助推了疫情的蔓延。

市長白思豪(Bill de Blasio)上個月宣布，全市疫苗接種或檢測 命令將覆蓋市府的所有公職人員。

市警的公告指出，因特殊原因不能戴口罩的警員，可聯繫市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)獲得豁免；但未說明每周的強制病毒檢測，是否對那些未接種疫苗的警員也適用。

市警高層擔心，檢測可能造成不必要的混亂，因為一些人會藉檢測為由，推遲上班時間。