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戶外用餐永久化 網路徵民意8．27截止

記者顏嘉瑩／紐約報導
對於紐約市的戶外用餐永久化，民眾可在27日前上網提交意見。(記者顏嘉瑩╱攝影)
對於紐約市的戶外用餐永久化，民眾可在27日前上網提交意見。(記者顏嘉瑩╱攝影)

近日在推特等社群媒體上，有不少民眾拍下住家附近的餐館戶外餐座，其中有許多為密閉空間，或是明顯擋道，向是市交通局(DOT)抱怨，反對業者畫占公共空間，做為餐館的生財工具；而目前市府正在全市五區舉辦公聽，蒐集民眾對戶外用餐永久化的意見，範圍包括曼哈頓華埠及下東城的曼哈頓第三社區委員會提醒，民眾可於27日(周五)前上網提交意見。

開放戶外用餐為餐館業者在新冠疫期帶來希望，如今市府擬提新規，推動戶外用餐永久化，放鬆對餐館加入該項目的限制，對紐約市的「分區決議」(Zoning Resolution)提出文本修正案(Text Amendment)，若通過，預計將於今秋至2022年秋季進行土地規畫(zoning)，並修法、制定規則等，最快將於2022年冬季開放申請、2023年起實施。

市府要求，參與業者除繳交一定費用，還需保持街道暢通，桌椅和消防栓、附近商家也要保持適當距離，確保緊急事故發生時不會阻礙交通。

市府從7月中旬開始在全市五大區社委會舉行公聽，其中華埠、下東城、西村等多個社區都有居民反對，認為戶外用餐造成社區噪音、衛生問題，令居民不堪其擾。

在推特上，也有不少居民抱怨部分餐館罔顧政府規定，將戶外用餐空間設計成密閉空間，甚至加裝冷氣，還有居民抱怨業者占用人行道，迫使行人走在汽車道上，險象環生，日前更有東村餐館擬蓋雙層戶外用餐空間，最後業者在輿論壓力下打消念頭。

目前市府的戶外用餐永久化計畫已進入公眾審查階段，在各社區的社委會舉辦完公聽後，預計於9月投票；已於7月中舉辦過公聽會的曼哈頓第三社委會提醒，將持續聽取社區意見，民眾可在27日前將意見發電郵至[email protected]，更多資訊可上市交通局網站查詢，網址為：reurl.cc/qgX3bE。

曼哈頓 華埠 推特

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