反仇恨犯罪 美華協會線上藝術展

第15屆「防止仇恨犯罪藝術展」學生的作品以多種形式展現對仇恨犯罪說不。（視頻截圖）

美華協會紐約分會(OCA-NY)日前通過線上舉行第15屆「防止仇恨犯罪 藝術展」(Hate Crimes Prevention Art Project)，展出60多個高中生作品，從多角度展現對仇恨犯罪的抵制，呼籲平等和互相關愛。

雖然因新冠疫情原因，無法像往年一樣在美國 華人博物館(MOCA)實地展出學生們的藝術作品，但今年美華協會紐約分會仍與華美銀行(East West Bank)、聯合愛迪生(ConEd)及1199國際工會美國醫療工作者東部聯盟(1199 SEIU United Healthcare Workers East)合作，在線上展出60多名青年的作品。

根據紐約市 警數據，今年上半年有322起仇恨犯罪投訴，去年同期為128起，其中大部分為反亞裔和反猶太裔，在新冠疫情陰雲籠罩下，亞裔的處境更加危險。

本屆主題為「藝術將打敗仇恨，行動，回應，改變」(Art Will Defeat Hate, Act, Respond, Transform)，向全紐約市高中生徵件，收集到多元形式的作品，包括繪畫、短詩、詞曲、互動裝置等。

曼哈頓區長高步爾(Gale Brewer)表示，自己當日參觀了三所學校，其中一所就在華埠，看到很多學生在學校外圍和可使用地點創作壁畫，這不僅能讓學生們在文藝創作中展示自己的藝術才能，且能抒發內心的多樣情緒，她鼓勵青少年們繼續保持初心，用藝術和想像力繼續訴說反仇恨犯罪的重要性。