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無證客申請疫情補助 萬齊家辦公室明協辦

記者黃伊奕／紐約報導
此前移民團體示威，要求也給予無證移民工人新冠疫情補助。（Getty Images）
此前移民團體示威，要求也給予無證移民工人新冠疫情補助。（Getty Images）

選區包括布碌崙(布魯克林)日落公園的市議員萬齊家(Carlos Menchaca)辦公室將在18日舉行「被排除工人基金」協助申請活動，幫助當地無證移民在內的居民申請該項政府疫情福利補助。

據悉，「被排除工人基金」為總數21億元的疫情救助金，最高可一次領取1萬5600元；據目前規定，在2020年3月27日之前居住在紐約州，不符合失業保險、新冠疫情收入補助或其他聯邦福利補助，並能證明在2021年4月前的12個月中因失業、收入減少或因疫情無法或無處工作，且年收入低於2萬6208元的民眾，無論移民身分，均可提交申請。

若申請者因家庭的戶主去世或殘疾，導致家庭收入大幅減少也可申請；該補助金已於3日開始開放申請。

為了幫助選區居民排除語言障礙獲得該項輔助申請，萬齊家辦公室計畫近期舉行一次申請輔助活動；他表示，「疫情期間，無證移民對城市運轉十分重要，但很多人過去卻被排除在州、聯邦救助金計畫之外，這是一個悲劇。」

活動將在18日上午11時在萬齊家辦公室舉行，地址為布碌崙日落公園4大道4417號，民眾可致電其辦公室(646)315-3681諮詢。

疫情 移民 日落公園

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