學用品促銷戰開打 家長精打細算

華裔家長帶著孩子挑選文具。（記者張心／攝影）

新學期開學在即，各大商家相繼推出返校(Back to School)購物專區，消毒產品占據專區重點；通脹指數上漲，高價文具讓華人消費者望而卻步，轉向性價比高的賣場滿足上學需求。

位於皇后區法拉盛 的天景中心(Skyview)各大賣場在剛剛過去的周末人聲鼎沸，隨著新學期臨近，不少華人家長帶著孩子選購返校用品，Target 、百思買(Best Buy)、大創(Daiso)等賣場都設立起學生用品專區，以不同優惠力度，打響開學購物季價格戰。

Target返校購物專區特別開設的消毒產品貨架，價格不低無人問津。（記者張心／攝影）

受新冠疫情 影響，今年消毒用品仍居各商家「返校用品專區」的重要位置，無論是線上還是線下銷售渠道，都專門開闢專櫃擺在顯眼位置。

「考慮到孩子的安全，消毒紙巾、酒精噴霧等都是我們要準備的，只是這裡的價格太高了。」家住法拉盛的王莉徘徊在Target消毒用品貨架前，遲遲不把眼前的消毒紙巾放在購物車裡，「7.39元，太貴了，是亞馬遜的好幾倍，還是給孩子在網上買吧。」

華裔學生在大創文具區採購。（記者張心／攝影）

據Target廣告顯示，今年開學購物季的優惠力度除了精選商品85折外，主要是低價文具，價格從25分到99分不等；在長島讀中學的蔣愷樂(Carlo Jiang)表示，低價文具用品能選擇的範圍非常小，「只有一些很簡單的鉛筆，還有很薄的本子，可能剛開始學寫作的小學生會用到吧，反正對於我日常上課的幫助不大。」

她說，現在Target的文具價格相比太高了，她和同學更願意在大創百貨淘些學習用品，「Target的馬克筆要3.69元，往年還有75折優惠，今年只剩85折；而大創的文具基本都是1.99元，就可以買到日本的自動筆、計算器、書夾等，質量也挺好。」

小學生在Target返校購物專區前挑選文具。（記者張心／攝影）

後疫情時代，為了健康安全考量，家長和學生也更傾向於通過網購來準備開學用品，只有遇到必須線下對比的產品時，才會到實體店內購買。

「孩子上物理課要畫圖，我們來對比哪種平板電腦比較好用。」家住秋園(Kew Garden)的李女士和上高中的兒子一起在百思買購物，「其他學習用品我們在網上都下單完了，只有這個必須要體驗的才過來，否則現在不是非必要消費，也不想來賣場人擠人。」百思買的返校專區推出了學生特價優惠，部分科技產品有最高100元的減免。