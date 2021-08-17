我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

學用品促銷戰開打 家長精打細算

記者張心／紐約報導
華裔家長帶著孩子挑選文具。（記者張心／攝影）
華裔家長帶著孩子挑選文具。（記者張心／攝影）

新學期開學在即，各大商家相繼推出返校(Back to School)購物專區，消毒產品占據專區重點；通脹指數上漲，高價文具讓華人消費者望而卻步，轉向性價比高的賣場滿足上學需求。

位於皇后區法拉盛的天景中心(Skyview)各大賣場在剛剛過去的周末人聲鼎沸，隨著新學期臨近，不少華人家長帶著孩子選購返校用品，Target、百思買(Best Buy)、大創(Daiso)等賣場都設立起學生用品專區，以不同優惠力度，打響開學購物季價格戰。

Target返校購物專區特別開設的消毒產品貨架，價格不低無人問津。（記者張心／攝...
Target返校購物專區特別開設的消毒產品貨架，價格不低無人問津。（記者張心／攝影）

受新冠疫情影響，今年消毒用品仍居各商家「返校用品專區」的重要位置，無論是線上還是線下銷售渠道，都專門開闢專櫃擺在顯眼位置。

「考慮到孩子的安全，消毒紙巾、酒精噴霧等都是我們要準備的，只是這裡的價格太高了。」家住法拉盛的王莉徘徊在Target消毒用品貨架前，遲遲不把眼前的消毒紙巾放在購物車裡，「7.39元，太貴了，是亞馬遜的好幾倍，還是給孩子在網上買吧。」

華裔學生在大創文具區採購。（記者張心／攝影）
華裔學生在大創文具區採購。（記者張心／攝影）

據Target廣告顯示，今年開學購物季的優惠力度除了精選商品85折外，主要是低價文具，價格從25分到99分不等；在長島讀中學的蔣愷樂(Carlo Jiang)表示，低價文具用品能選擇的範圍非常小，「只有一些很簡單的鉛筆，還有很薄的本子，可能剛開始學寫作的小學生會用到吧，反正對於我日常上課的幫助不大。」

她說，現在Target的文具價格相比太高了，她和同學更願意在大創百貨淘些學習用品，「Target的馬克筆要3.69元，往年還有75折優惠，今年只剩85折；而大創的文具基本都是1.99元，就可以買到日本的自動筆、計算器、書夾等，質量也挺好。」

小學生在Target返校購物專區前挑選文具。（記者張心／攝影）
小學生在Target返校購物專區前挑選文具。（記者張心／攝影）

後疫情時代，為了健康安全考量，家長和學生也更傾向於通過網購來準備開學用品，只有遇到必須線下對比的產品時，才會到實體店內購買。

「孩子上物理課要畫圖，我們來對比哪種平板電腦比較好用。」家住秋園(Kew Garden)的李女士和上高中的兒子一起在百思買購物，「其他學習用品我們在網上都下單完了，只有這個必須要體驗的才過來，否則現在不是非必要消費，也不想來賣場人擠人。」百思買的返校專區推出了學生特價優惠，部分科技產品有最高100元的減免。

Target 法拉盛 疫情

上一則

反仇恨犯罪 美華協會線上藝術展

下一則

霍楚：與性騷擾案無關高官 將留任

延伸閱讀

SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務

SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務
紐約聚寶拍賣徵集拍品 寶石藝品骨董與奢侈品

紐約聚寶拍賣徵集拍品 寶石藝品骨董與奢侈品
法拉盛民宅凌晨大火 86歲老婦受重傷

法拉盛民宅凌晨大火 86歲老婦受重傷
紐約法拉盛民居凌晨大火 1人受傷

紐約法拉盛民居凌晨大火 1人受傷
法拉盛KTV濺血 男中15槍身亡

法拉盛KTV濺血 男中15槍身亡

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押