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禁逼遷令設限 房東可驅逐房客

記者金春香／紐約報導
最高法院裁決，同意取消紐約州將於本月底結束的逼遷禁令部分內容。圖為租客街頭示威維權。(美聯社)
最高法院裁決，同意取消紐約州將於本月底結束的逼遷禁令部分內容。圖為租客街頭示威維權。(美聯社)

此前由紐約房東組成的租金穩定協會(Rent Stabilization Association)在地方法院受挫後，繼續將終結禁止逼遷令上訴至最高法院，最高法院12日晚以六票對三票做出裁決，同意取消紐約州將於本月底結束的禁止逼遷令部分內容，這意味著租客必須出示無法繳納租金的財力困難證明，一些房東也可以開始驅逐房客。

即將繼任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)對此表示，紐約民眾不應在疫情期間因經濟問題被迫搬離住所，她將盡快與州議會解決此問題。

目前還不知最高法院的裁決會影響多少紐約居民，據悉有超過80萬紐約客拖欠租金，總額超過30億元，雖然紐約獲得27億元聯邦租金補助，但目前發放速度緩慢。

從去年12月起，紐約州開始禁止房東驅逐那些稱自己有財務困難的房客，不過房東仍可因房客對其他人造成疫情安全威脅或造成滋擾為由進行驅逐。

紐約租金穩定協會以州府拒絕他們的正當法律程序為由控告州府，指州府政策在不給房東發言權的情況下侵犯他們的財產權，如租客不需要實際證明經濟拮据就能在不付租金的情況下繼續住，房東也無法讓租客出示他們無法支付租金的證據。

最高法院12日做出裁決，同意紐約租金穩定協會的訴求，支持方的六名法官在意見書中表示，只需要租客自我證明存在經濟困難，就排除房東要求對方出示證明，以及拒絕房東方面要求上庭的作法，是違背了法庭一直遵循的「任何人不能自斷其案」的法律條款。

不過最高法院的三名自由派法官持反對意見，大法官布萊爾(Stephen Breyer)在反對意見書中指出，禁止逼遷令還有不到三周就將到期，屆時房東的困難就將有所緩解，而目前原告並沒有給予關鍵或急迫的情況，證明需要最高法院的介入。

6月底，最高法院在一個類似案件，支持聯邦政府出台的禁止房東在疫情期間逼遷房客命令，不過該禁令於7月31日到期。

隨後聯邦疾病防治中心(CDC)於本月3日頒布全國性命令，在新冠病毒社區傳播風險高的各州地區，延長禁止逼遷令60天至10月3日，該命令包括紐約所有地區，CDC的這項命令也在最高法院被挑戰。

紐約州 房東 租金

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