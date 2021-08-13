連日酷熱 法拉盛老人避暑難

紐約市連日高溫，但法拉盛市中心僅有兩個避暑站，引起民眾對長者健康的擔憂。(記者牟蘭／攝影)

紐約本周連續高溫，13日(周五)日間達華氏90度以上，體感溫度102度；但華人聚集的法拉盛 市中心僅有兩個避暑中心，由於皇后區公共圖書館法拉盛分館關閉，而老人中心 限制人員出入，民眾擔憂恐成長者健康帶來隱患。

根據市府的避暑中心地圖，包括法拉盛市中心的郵編11354與11355分別僅有一個避暑中心，為位於友聯街31-32號的Mitchell-Linden，以及位於凱辛納大道(Kissena Blvd.)41-60號的法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)。

市議會第20選區的市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)表示，法拉盛有大量的亞裔長者，許多人收入微薄，難負擔空調及電費；她說，長者往年可到圖書館或老人中心納涼，但法拉盛圖書館因工程持續關閉，老人中心也未完全開放，給他們生活帶來不便。

黃敏儀說，若她在11月的選舉中勝出，將為法拉盛爭取更多的避暑中心，幫助長者與其他有需求的居民解決這一問題；她建議，若長者家中沒有空調，且已接種疫苗，可到鄰居家暫時避暑。

華人策劃協會(CPC)福壽老人中心的主任鄭石表示，老人中心在疫情 前曾作為避暑中心使用，但疫情尚未結束，中心按市府的規定限制25%的室內人數，且要求進出人員隨時登記，避免疫情傳播，今年無法作為避暑中心。

對於連日的高溫，鄭石建議長者避免不必要的出行和劇烈運動，多喝水，避免在炎熱的環境中逗留過久。