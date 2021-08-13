玻璃+冷氣…華埠戶外用餐區 居民側目

義式餐館「Forsythia NYC」將戶外用餐空間封起並加裝冷氣，被居民批是「變種病毒培養皿」。(取自推特LES Dwellers)

紐約市 正在對戶外用餐區永久化新規舉行公聽，用餐空間的舒適度和裝潢，也成為餐館能否吸引顧客的「亮點」，繼日前在曼哈頓 東村有餐館業者打算興建兩層樓的戶外用餐區，華埠 也有業者將空間以透明玻璃圍起，並加裝冷氣，讓顧客在室外吃飯時也能享受涼風；但該設計遭居民反對，認為在變種Delta病毒當道之際，如此設計根本就是「變種病毒培養皿」。

位於史坦登街(Stanton St.)9號的義式餐館「Forsythia NYC」，日前戶外用餐區才遭不明原因縱火， 業者近日設計新的空間，其中的三側牆開窗，出入口有透明拉門，並加裝窗型冷氣，讓食客在炎熱的夏天也能享受清凉。

社區居民對「貼心」設計感到疑惑，認為該空間並非「真戶外」，若開冷氣，勢必將門窗關閉，等同在室內吃飯。

義式餐館「Forsythia NYC」將戶外用餐空間封起並加裝冷氣，被居民批是「變種病毒培養皿」。(取自推特LES Dwellers)

紐約市開放業者規畫戶外用餐區，減少室內病毒傳播，而根據市交通局(DOT)規定，戶外用餐空間的四面，遮蔽面積不能超過50%，以保持通風，另外業者也需要保持至少兩面以上「完全無遮蔽」，即便用活動式透明塑膠布也不符合規定，更何況是封閉的窗戶或塑膠隔板。

日前，曼哈頓東村日式餐館「The Izakaya」打造兩層樓的戶外用餐座，引起居民反對，市議員陳倩雯也在推文上寫道：「這實在太瘋狂。」業者最後放棄建造兩層樓的戶外用餐座，並將上層當作星空屋頂，不再擺放桌椅。

對於「Forsythia NYC」不合規的空間，至截稿前，餐館暫無回應。